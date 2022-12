12月31日に東京・東京ガーデンシアターで開催される年越しロックイベント「50th New Year Rock Festival 2022-2023」の出演アーティスト第4弾が発表された。

第4弾としてラインナップされたのはANARCHY、Zeebra、湾岸の羊~Sheep living on the edge~、DJ MASTERKEY、加藤ミリヤの5組。イベントのオフィシャルサイトでは特典グッズ付きのチケットが本日12月12日12:00より販売される。

出演者発表と合わせて、東京・渋谷PARCO 2Fでポップアップストアが開催されることも発表された。12月21日から31日の期間中、ポップアップストアでは出演アーティストのミュージックビデオやスチールが展示され、イベントのオフィシャルグッズのほか、UNDERCOVER、LIMI feu、グラフィティアーティストTOMI-E(A.C.C.)とのコラボTシャツなどが販売される。

また12月16日から31日にかけて渋谷ジャック企画が行われることが決定。期間中、東京・渋谷周辺を広告宣伝車が走り、看板広告や街頭フラッグが掲示される。

50th New Year Rock Festival 2022-2023

2022年12月31日(土・祝)東京都 東京ガーデンシアター

OPEN 18:00 / START 19:00

<出演者>

SHEENA & THE ROKKETS / カイキゲッショク / 亜無亜危異 / AI / The BONEZ / J-REXXX BAND / BAD HOP / 般若 / KATAMALI / DIR EN GREY / KYONO / 瓜田夫婦 / 高橋和也(男闘呼組) / 呂布カルマ / the LOW-ATUS / NITRO MICROPHONE UNDERGROUND(DELI、DABO、SUIKEN、BIGZAM) / RUEED / ANARCHY / Zeebra / 湾岸の羊~Sheep living on the edge~ / DJ MASTERKEY / 加藤ミリヤ / and more

Co Producer:Zeebra

Produced by HIRO

※「HIRO」のOはストローク符号付きが正式表記。