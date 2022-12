中山優馬のベストアルバム「THE BEST and BEYOND」が、2月1日にリリースされることが決定した。

中山のソロデビュー10周年を記念して制作される今作には、1stシングル「Missing Piece」からの既発シングル全曲に加え、10月と11月に配信リリースされた「Squall」「Step!!」も収録される。

初回限定盤には、ボーナストラックとして中山が作詞に参加した新曲「息を呑むほど」を収録。さらに、シングル曲以外の人気曲やカップリング曲だけで構成されたCDも、DISC 2として同梱される。通常盤には、洗練されたサウンドに乗せて中山が大人の魅力を感じさせるクールな歌唱を披露する「Salty Dog」、セクシーかつ幻想的な世界観が中山の新たな一面を垣間見せる「Fruit」、心の琴線に触れるような歌詞と中山の叙情的な歌唱が印象的なバラード「深呼吸」といった、3曲のボーナストラックが収められる。

ほか、初回限定盤に付属するBlu-rayおよびDVDにはミュージックビデオを集約した「Music Clip Collection」を収録。アニバーサリー盤に付属するBlu-rayおよびDVDには、新旧織り交ぜた楽曲が披露される「SPECIAL MINI LIVE」が収められる。その中に「SPECIAL REEL」として収録される「Step!!」は、「PLAYZONE」からの盟友、屋良朝幸が全面監修を手がけた。

また、2月から3月にかけて東名阪の3会場を巡るツアー「YUMA NAKAYAMA 10th ANNIVERSARY TOUR~THE BEST and BEYOND~」が行われることも決定した。

中山優馬「THE BEST and BEYOND」収録内容

初回限定盤

CD

DISC 1

01. WEEKEND

02. YOLO moment

03. Get Up!

04. High Five

05. Step!!

06. とことんGot It!

07. 息を呑むほど

08. Butterfly

09. Feeling Me Softly

10. 貯金箱

11. Missing Piece

12. Squall

DISC 2

01. 悪魔な恋(Album Ver.)

02. Darkness

03. 愛までがナイフ

04. XOXO(キスハグ)

05. おやすみ

06. so Crazy

07. 舞い、恋

08. 水の帰る場所

09. 交差点

10. In The Name of LOVE

Blu-ray / DVD

Music Clip Collection

・Missing Piece

・High Five

・Get Up!

・Butterfly

・とことんGot It!

・貯金箱

・Squall

・Step!!

通常盤

CD

01. WEEKEND

02. YOLO moment

03. Get Up!

04. High Five

05. Step!!

06. とことんGot It!

07. Salty Dog

08. Butterfly

09. Feeling Me Softly

10. Fruit

11. 貯金箱

12. 深呼吸

13. Missing Piece

14. Squall

アニバーサリー盤

CD

01. WEEKEND

02. YOLO moment

03. Get Up!

04. High Five

05. Step!!

06. とことんGot It!

07. うたかたに踊る

08. Butterfly

09. Feeling Me Softly

10. 貯金箱

11. Missing Piece

12. Squall

Blu-ray / DVD

SPECIAL MINI LIVE

・Squall

・so Crazy

・Missing Piece

・Get Up! / YOLO moment

<SPECIAL REEL>

・Step!!

中山優馬「YUMA NAKAYAMA 10th ANNIVERSARY TOUR~THE BEST and BEYOND~」

2023年2月11日(土)大阪府 森ノ宮ピロティホール

2023年2月12日(日)大阪府 森ノ宮ピロティホール

2023年3月11日(土)愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール

2023年3月28日(火)東京都 EX THEATER ROPPONGI

2023年3月29日(水)東京都 EX THEATER ROPPONGI ※2公演