グラビアアイドルの染谷有香が11日、東京・神保町の書泉グランデで「2023 年 染谷有香カレンダー」(発売中 3,498円税込 発売元:ハゴロモ)の発売記念イベントを行った。

2013年10月のグラビアデビュー以降、Gカップのバストと妖艶ボディを武器に「霊長類"最強"グラドル」と呼ばれるなどグラビアファンから絶大な支持を集めている染谷有香。その彼女が来年のカレンダーをリリースした。B2版8枚の壁掛けタイプで、大人の表情を強調した写真が掲載されるなど、染谷の魅力が凝縮された内容となっている。

今年8月に都内のスタジオで撮影したカレンダーについて「私のグラビアはこれまでしっとりとした大人な雰囲気が続いていたんですが、湿度を下げてちょっとポップにし、より身近に感じてもらえるようなカレンダーにしました」と全体的には明るい表情が掲載されているといい、「透け透けのチュール衣装だったりカラフルな水着、天然水玉コラージュの衣装などがあります。それと王道もやりたいということで暗がりのエレベーターでは素敵な赤のランジェリーを着ました」と大人を感じさせるカットも掲載されているという。

お気に入りは1~2月に掲載されているルーズソックスを履いた写真をあげて「平成ファッションが流行っているのと高校の時に流行っていたルーズソックスをちゃんと履いたことがありませんでした。私の趣味で入れてみました」と待望のルーズソックスに満足げだった。

昨年発売された2nd写真集『This is the beginning』の好セールスを受け、30歳になって初めてとなる写真集『Dyed in a dream』を今年9月にリリースしたばかりの染谷。「去年出した写真集が4刷になったりと本当に自分でも想像できなかった現象が起きた1年でした。本当に写真集に支えられた1年でしたね」と去年から今年にかけてはグラビア的に充実した時期だったという。来る2023年は「さらに推進力をあげて今年以上に色んなことに挑戦したいと思います。今まで人がしたことがないようなことに興味が向いてしまうので、出会いに敏感になって面白いことにチャレンジしたいですね」と意欲を見せていた。