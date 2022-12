『リラックマ』のスイーツブッフェが夢のような可愛さ♪ 来年1月より開催！

いちご尽くしのスイーツと、リラックマたちが癒しをお届け! 全国初のホテルスイーツブッフェが開催! その見どころをご紹介♪

>>>リラックマ×いちごスイーツの最強コラボ!メニュー・グッズを見る!(写真7点)

2023年1月7日(土)より京王プラザホテルにて、スイーツブッフェ『ストロベリーコレクション with リラックマ』が開催される。

リラックマはサンエックスが展開するキャラクター。OLのカオルさんの家にいきなり住みついた着ぐるみのクマで、毎日だらだらゴロゴロしている。背中にチャックがあるが、中身は秘密。いたずら好きでやんちゃなクマの子・コリラックマと、働き者でキレイ好きなキイロイトリと暮らしている。はちみつの森に住むチャイロイコグマは、コリラックマのお友達だ。

そんな大人気キャラクターのリラックマは、2023年でなんと誕生20周年! この度開催されるスイーツブッフェは、いちごが大好きなリラックマたちが開催するストロベリーパーティがテーマとなっている。今回は、『ストロベリーコレクション with リラックマ』の注目ポイントを3つご紹介しよう。

●食べるのがもったいない! リラックマたちがモチーフのスイーツ

いちごのタルトやティラミスなど、いちごをふんだんに使ったスイーツに加えて、リラックマが好きなプリンやホットケーキなど、パティシエが特別にアレンジしたスイーツが登場!

リラックマの仲間であるコリラックマやキイロイトリをモチーフにしたタルトレット、チャイロイコグマの胸毛をモチーフにしたクッキーサンドなど、食べるのがもったいなくなる可愛さだ。

また、最初に出てくるデザートプレートは、リラックマと仲間たちそれぞれをイメージした華やかなフォンダンショコラで、始まりの気分を盛り上げる♪

●ストロベリーパーティを楽しむリラックマの店内装飾で癒しのひとときを

リラックマたちが摘んだいちごでストロベリーパーティを楽しんでいる様子が、店内装飾で見ることができる!

入口からお出迎えするリラックマたちのオブジェのほか、店内のアートツリーのふもとで寛ぐリラックマ、いちごに囲まれて楽しそうなパーティの様子などを再現した装飾に、思わず心が癒されそう♪

●もっとリラックマに癒されたい方必見! イベント限定の2つのスペシャルプラン

<スペシャルテーブルプラン>

数量限定でリラックマと一緒にテーブルを囲めるスペシャルプランが登場! コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマのぬいぐるみも用意されているほか、最初のスイーツは三段スタンドとなっているなど、ちょっぴり贅沢なひとときを、リラックマたちに囲まれながら体験できちゃう♪

<オリジナルトートバッグ付きプラン>

今回のイベントを記念して、リラックマのイラストロゴが入ったトートバッグが付いたプランが、平日・数量限定で登場! スイーツビュッフェを訪れた記念になりそう♪ イラストロゴは、リラックマ20周年のマークも入った可愛らしいデザイン。温かみのあるコットン生地のトートバッグは、買い物のときに便利そう!

リラックマたちが繰り広げるストロベリーパーティの世界観に浸りながら、癒しのティータイムを過ごしちゃおう♪

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.