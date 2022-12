グラビアアイドルの華彩ななが、最新イメージDVD『sola』(発売中 4,180円税込 販売元:スパイスビジュアル)をリリースした。

2005年に『週刊ヤングジャンプ』主催のミスコン「ぷるるんMAX」でグランプリを獲得して注目を集めた華彩なな。2016年に結婚と妊娠を機に活動を休止したものの2018年に復帰。B90・W57・H86にGカップのバストという産後とは思えないスタイルでファンを驚かせた。そんな彼女の最新作は、沖縄の青い空と濡れをテーマにしながら、大胆な衣装を着用して自慢のスタイルをセクシーに見せつける。

バスルームでは着用したストッキングを自ら破ってセクシーアピール。湯船に浸かるとさらにセクシーさが増し、カメラに向けた誘惑の目線があまりに色っぽすぎて見ているこちら側が思わずたじろいでしまう。氷プレイを楽しむ"夜ベッド"ならぬ"夕ベッド"も刺激的だ。

なお、前作『エロスの降臨』前々作『Thank you for you all』の発売を記念したイベントが12月18日に東京・秋葉原のソフマップAKIBA アミューズメント館8F(17:00~)で開催予定(中止・延期の可能性あり)。