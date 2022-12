モーニング娘。'22が本日12月10日に東京・日本武道館にて単独コンサート「モーニング娘。'22 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR ~SINGIN’ TO THE BEAT~加賀楓卒業スペシャル」を開催。本公演をもって加賀楓がグループおよびハロー!プロジェクトを卒業した。

かえでぃーの愛称で親しまれる加賀は2012年11月よりハロプロ研修生として活動し、2016年12月にモーニング娘。に加入。長い手足を生かしたダンスで一目置かれる存在となったが、ダンスをより本格的に学ぶという目標に向けて卒業を決めた。本日のコンサートはモーニング娘。'22の秋ツアー「Hello! Project 2022 Autumn CITY CIRCUIT モーニング娘。'22 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR ~SINGIN’ TO THE BEAT~」のファイナル公演であり、CSテレ朝チャンネル1での生中継および全国の映画館でのライブビューイングも実施された。

開演時刻の18時を過ぎると、観客は「か・え・で」のリズムで手拍子を打ち、ペンライトの色を加賀のメンバーカラーである赤に切り替える。そこへ堂々とした足取りで現れた13人のメンバーは、米津玄師の楽曲に歌詞が引用されたことでも話題の「そうだ! We're ALIVE(updated)」でライブを開始し、続けて「恋愛レボリューション21(updated)」を披露。センターステージを取り囲む通路でパフォーマンスを繰り広げ、会場を一気に盛り上げた。

センターステージでピンスポットを浴びながらそれぞれクールなソロダンスを見せたモーニング娘。'22は、そこから「ムキダシで向き合って」に突入し、続けて「自由な国だから」「恋愛Destiny~本音を論じたい~」を激しくパフォーマンス。その後は各期別のデビュー曲がメドレーで披露され、途中キレのあるソロダンスも見せた加賀は13期生のデビュー曲である「BRAND NEW MORNING」で同期の横山玲奈と拳を突き合わせた。

最新シングル曲「Happy birthday to Me!」披露後、ステージに残った加賀と横山は声をそろえて「私たち13期生です!」と挨拶。2人は13期生でやり残したこととして秩父へのバスツアーを挙げ、横山は“アディショナルタイム”というタイムリーなワードも駆使しつつ、どうにかして開催することを提案。困惑する加賀を残してステージをあとにした。

2人のMC後、モーニング娘。'22はユニットでのステージを披露。赤い衣装に着替えつつ、小田さくらと横山が「忘れらんない」、石田亜佑美、加賀、岡村ほまれが「Take off is now!」、譜久村聖、生田衣梨奈、野中美希、山﨑愛生、櫻井梨央が「愛して 愛して 後一分」、牧野真莉愛、羽賀朱音、北川莉央が「大きい瞳」をそれぞれ披露し、加賀がセンターを務める最新シングル曲「Swing Swing Paradise」につなげた。

ライブ後半、モーニング娘。'22は現メンバーでは初披露となる「ジェラシー ジェラシー」に続けて「One・Two・Three(updated)」「ナルシス カマってちゃん協奏曲第5番」をパフォーマンス。これも現体制初披露となる「ビートの惑星」「人間関係No way way」や「ドッカ~ン カプリッチオ」「わがまま 気のまま 愛のジョーク」でラストスパートをかけると「この先それぞれ違う道を進みますが、気持ちはひとつです。皆さんと一緒に明るい未来を歩いていきたいと思っています」という加賀の言葉から「歩いてる」を歌い上げた。

本編終了後、観客は開演時同様にペンライトで武道館を赤一色に染め、「か・え・で」のリズムの手拍子でアンコールを求める。そこへ走り込んできたモーニング娘。'22は「強気で行こうぜ!」で勢いよくパフォーマンスを再開。「What is LOVE?」披露後は、加賀を除く12人のメンバーがそれぞれ思いを語る。今年6月に加入し、今回初めて武道館に立った櫻井は「お互い心境は真逆なんですけども、加賀さんと半年間でも重なったのは大きなこと」と語り、同期である横山は「たぶん皆さんが思ってる以上に私たちって仲がいいんですよ。同期が加賀だったからここまで楽しく活動できたと思ってるし、加賀が同期でよかったなって思います」と涙ながらに語った。

12人それぞれが加賀への思いや彼女の魅力をコメントしたあと、衣装を変えた加賀が再登場。彼女は1人で「Give me 愛」を熱唱し、情熱的なダンスでその思いを表現した。そしてライブを締めくくる楽曲として13人で披露されたのは「Ambitious! 野心的でいいじゃん」。「ラストー!」という加賀のかけ声でテープが放たれ、メンバーは拳を突き上げながら武道館に力強い歌声を響かせた。パフォーマンスを終えた加賀は「10年間応援してくださったすべての皆様、本当にありがとうございました! モーニング娘。加賀楓でした!」と挨拶。武道館を埋め尽くす観客に手を振ってステージを去った。

なお加賀のソロ歌唱曲「Give me 愛」は各配信サイトにて明日12月11日より配信される。

「モーニング娘。'22 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR ~SINGIN’ TO THE BEAT~加賀楓卒業スペシャル」2022年12月11日 日本武道館 セットリスト

01. そうだ! We're ALIVE(updated)

02. 恋愛レボリューション21(updated)

03. ムキダシで向き合って

04. 自由な国だから

05. 恋愛Destiny~本音を論じたい~

06. メドレー / まじですかスカ!~ピョコピョコ ウルトラ~Help me!!(updated)~青春小僧が泣いている~BRAND NEW MORNING~KOKORO&KARADA

07. Happy birthday to Me!

08. 忘れらんない(小田さくら、横山玲奈)

09. Take off is now!(石田亜佑美、加賀楓、岡村ほまれ)

10. 愛して 愛して 後一分(譜久村聖、生田衣梨奈、野中美希、山﨑愛生、櫻井梨央)

11. 大きい瞳(牧野真莉愛、羽賀朱音、北川莉央)

12. Swing Swing Paradise

13. ジェラシー ジェラシー

14. One・Two・Three(updated)

15. ナルシス カマってちゃん協奏曲第5番

16. ビートの惑星

17. 人間関係No way way

18. ドッカ~ン カプリッチオ

19. わがまま 気のまま 愛のジョーク

20. 歩いてる

<アンコール>

21. 強気で行こうぜ!

22. What is LOVE?

23. Give me 愛(加賀楓)

24. Ambitious! 野心的でいいじゃん

