10日に行われるFIFAワールドカップカタール2022準々決勝モロッコ代表vsポルトガル代表のスターティングメンバーが発表された。
アフリカ勢初のベスト4進出を目指すモロッコ代表と、悲願の初優勝を目指すポルトガル代表が激突へ。モロッコ代表のワリド・レグラギ監督は、PK戦までもつれたスペイン代表戦から先発を2人変更。DFアクラフ・ハキミやFWハキム・ツィエクがスタメン入りを果たしたが、DFノゼア・マズラウィとDFナイフ・アゲルドが負傷欠場となった。
一方、ポルトガル代表を率いるフェルナンド・サントス監督は、6－1で大勝したスイス代表戦から先発を1人変更。同試合でハットトリックを達成したゴンサロ・ラモスが再び先発で起用され、クリスティアーノ・ロナウドは今回もベンチスタートとなった。
試合は日本時間10日24時（11日0時）キックオフ。NHK総合、NHK BS4K、ABEMAで生放送される。
両チームのラインナップは以下の通り。◆スターティングメンバー
■モロッコ代表
▼GK
1．ボノ（セビージャ／スペイン）
▼DF
2．アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／フランス）
6．ロマン・サイス（ベシクタシュ／トルコ）
18．ジャワド・エル・ヤミク（バジャドリード／スペイン）
25．ヤヒア・アティヤット・アッラー（ウィダードAC）
▼MF
4．ソフィアン・アムラバト（フィオレンティーナ／イタリア）
8．アゼディン・ウナヒ（アンジェ／フランス）
15．セリム・アマラー（スタンダール・リエージュ／ベルギー）
▼FW
7．ハキム・ツィエク（チェルシー／イングランド）
19．ユセフ・エン・ネシリ（セビージャ／スペイン）
17．ソフィアン・ブファル（アンジェ／フランス）
□ポルトガル代表
▽GK
22．ディオゴ・コスタ（ポルト）
▽DF
2．ディオゴ・ダロト（マンチェスター・U／イングランド）
3．ペペ（ポルト）
4．ルベン・ディアス（マンチェスター・C／イングランド）
5．ラファエル・ゲレイロ（ドルトムント／ドイツ）
▽MF
18．ルベン・ネヴェス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
25．オタヴィオ（ポルト）
8．ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・U／イングランド）
▽FW
10．ベルナルド・シルヴァ（マンチェスター・C／イングランド）
26．ゴンサロ・ラモス（ベンフィカ）
11．ジョアン・フェリックス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
■モロッコ代表
▼GK
12．ムニル（アル・ワフダ／サウジアラビア）
22．レダ・タグノーティ（ウィダードAC）
▼DF
20．アクラフ・ダリ（ブレスト／フランス）
24．バドル・バヌン（カタールSC／カタール）
▼MF
10．アナス・ザルリ（バーンリー／イングランド）
13．イリアス・シャイル（QPR／イングランド）
14．ザカリア・アブクラル（トゥールーズ／フランス）
23．ビラル・エル・カンヌス（ヘンク／ベルギー）
26．ヤフヤー・ジャブラーヌ（ウィダードAC）
▼FW
9．アブデルラザク・ハムダラー（アル・イテハド／サウジアラビア）
11．アブデルハミド・サビリ（サンプドリア／イタリア）
16．アブデ・エザルズリ（オサスナ／スペイン）
21．ワリード・シェディラ（バーリ／イタリア）
□ポルトガル代表
▽GK
1．ルイ・パトリシオ（ローマ／イタリア）
12．ジョゼ・サ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
▽DF
20．ジョアン・カンセロ（マンチェスター・C／イングランド）
24．アントニオ・シルヴァ（ベンフィカ）
▽MF
6．ジョアン・パリーニャ（フルアム／イングランド）
14．ウィリアム・カルヴァーリョ（ベティス／スペイン）
16．ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
17．ジョアン・マリオ（ベンフィカ）
23．マテウス・ヌネス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
▽FW
7．クリスティアーノ・ロナウド（無所属）
9．アンドレ・シルヴァ（ライプツィヒ／ドイツ）
15．ラファエル・レオン（ミラン／イタリア）
21．リカルド・オルタ（ブラガ）