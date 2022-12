乃木坂46賀喜遥香 メンバーの似顔絵は「ありがとうございます！大好きです！」という気持ちを込めて

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。12月8日(木)の放送では、リスナーの質問から似顔絵を描く際に気をつけていることを語りました。12月になり、高校生として過ごす日が残りわずかとなりました。僕はクラスメイトと担任の先生にたくさん支えてもらったので、感謝の意を込めて2月の卒業式までにサプライズをしようと考えています! その内容とは「全員の似顔絵を描いてプレゼントしよう!」というものです。遥香先生も『乃木坂46時間TV』で、メンバー全員の似顔絵を描いていましたよね! とても上手くて、素晴らしい作品だったことを覚えています。そこで、遥香先生に質問です! 遥香先生は、似顔絵を描く上で気をつけていることはありますか?(18歳)賀喜:似顔絵を描くことで気をつけていることか……。でも私は、乃木坂に入るまでは似顔絵って描いたことがなくて。それは……1人ひとりの容姿プラス、にじみ出ているものもあるじゃないですか。優しさとか可愛らしさとか……。この子は見た目は可愛いんだけど、(性格は)かっこいいんだよなぁ、とか。そういうのを絵に落とし込むのが、すごい難しいなって思っちゃって……。その人の良さとか描きたいことを、全然描けないなって思っちゃったんです。でも私もメンバーにたくさん支えてもらったので、喜んでもらいたくて描きたいなって思いました。私はデッサンっていうよりキャラクターみたいにして描くのが好きなので、みんなの好きな衣装を1人ひとりに着せて、可愛らしくお花をちょっと散らしたりして。「あ、可愛い! こんなに素敵に描いてもらって嬉しい!」って思ってもらえたらいいな、って思ってましたね。「ありがとうございます! 大好きです!」という気持ちを込めて描けば、みんな絶対喜んでくれる! 私は絵を描く側が多かったんですけど、『最初はパー』(出演中のドラマ)の美術さんがすごい絵が上手で、私が演じるすみれちゃんの似顔絵を描いてくれたのがすごい嬉しくて……! いつもニコニコ話しかけてくださるし、プラスかわいらしく描いてくれるし、「ここにいてよかったなぁ。頑張ってよかったな」って、それだけで思えたから。これは絶対嬉しいよ! 嬉しくない人はいないよ!あんまりいいこと言えなかったかもしれないけど……残り少ない時間もたくさん思い出を作って、似顔絵も描いて楽しんでください。素敵なサプライズになるように応援しています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/