ヤングスキニー「本当に自分がしたいことは何なのかを考えて！」進路に悩む10代にエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。12月7日(水)の放送では、4 ピースギターロックバンド・ヤングスキニーのかやゆーさん(Gt.&Vo.)とゴンザレスさん(Gt.)が登場。10代リスナーの進路に関するお悩みが紹介されました。私は今進路について悩んでます。やる気が出ないので、やる気が出るような元気が欲しい!かやゆー:進路……。誰でも通る悩みですよね。ゴンザレス:そうですね。かやゆー:僕もめちゃくちゃ悩んだんですけど……勉強したくなくて、逃げでスポーツ推薦で大学に入ったんですけど。ゴンザレス:そうでしたね(笑)。かやゆー:親の顔色をうかがって大学に行ったんですけど、途中で「俺、将来このままいって何になるんだろう」って思って。そのときに、「やっぱり好きなことをやりたいな」と思ってバンドを始めたんです。ゴンザレス:はい。かやゆー:好きなことや夢があればもちろんそれに向かって頑張ればいいんですけど、やりたいことがなかったら、自分が好きなこととかを突き詰めていけばいいんじゃないかなと思いますね。ゴンザレス:間違いないです。僕はいま大学に行っていて、もう卒業なんですけど……僕も大学は延命措置というか、やりたいことを見つける期間として行ってました。そういうやり方で、進路を選んでも全然いいかなと思います。かやゆー:うんうん。ゴンザレス:いまは好きな仲間に出会って、好きなことができる人生を送れているので……。好きなことを見つける、ということを重視したらいいと思います。かやゆー:親の顔色をうかがって無理に大学に行こうとか就職しようとか考えずに、本当に自分がしたいことは何なのかを1回考えて……。反対されるかもしれないけど、1度きりの人生だから、後悔のないように選んでもらえればいいんじゃないかなと思います。ゴンザレス:結局は自分の人生だからね。かやゆー:僕も大学を辞めてバンドをやっているんですけど、全然後悔はないしこの道を選んでよかったなと思っています。ぜひ、好きなことをやっていただければと思います!今回、選曲した『好きじゃないよ』は、12月7日(水)リリースのデジタルシングルです。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/