SEVENTEEN・JEONGHAN、DK「渋谷にフォトスポット」「大将のおまかせ」2022年日本で印象的だったこと

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。12月8日(木)の放送ではメンバーのDK(ドギョム)も登場し、それぞれが「2022年に印象的だったこと」を伝えました。DK:2022年、僕たちが(11月から12月にかけて大阪、東京、名古屋で)ドームツアーをやったじゃないですか。もともとは3年前にやる計画だったんですけど、時期的なこともあってできなくなってしまって。それで2022年にやることになって、成功裏に終えることができたのでとても嬉しかったです。多くのCARAT(ファン)のみなさんと、楽しい時間を送れたような気がして、それがとても印象に残りました。あと、他のことで言うなら、僕が日本に来たときに“おまかせ(寿司屋)”に行ったんです。JEONGHANさんと一緒に行ったんですけど、本当に“おまかせ”の魅力にどっぷり浸かってしまいました。とてもおいしく食べたし、大将とメンバーと一緒にとてもいい時間を過ごしたので、それが印象に残りました。JEONGHAN:すごくおいしかったですよね?DK:とてもおいしかったです。JEONGHAN:1つ目は、ドームツアーが思い出されますね。ドームツアーができるようになったこと自体が、とても印象的だと思っています。DK:そうですね。JEONGHAN:もう1つ選ぶとしたら、ファンミーティングをしに日本に来たときに、(自身が訪れた場所でファンが写真を撮る行列ができて)“JEONGHANゾーン”というフォトスポットを作ったんです。それが印象的でしたね。DK:渋谷でしたよね?JEONGHAN:そう、渋谷の横断歩道。それが、とても記憶に残っています。さらに2人は、それぞれが考える“2022年を表す言葉”を紹介。JEONGHANは今年5月に開催された日本ファンミーティング『SEVENTEEN 2022 JAPAN FANMEETING 'HANABI'』も連想する「花火」、DKは日本では初のドームツアーをまわったワールドツアーのタイトル「BE THE SUN」を選びました。2人とも、久しぶりの有観客ライブでファンに会えたことが記憶に残っている、とのことでした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/