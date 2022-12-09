FIFAワールドカップカタール2022準々決勝クロアチア代表vsブラジル代表のスターティングメンバーが発表された。
初優勝を目指す前回2位のクロアチア代表と、20年ぶり6度目の優勝を目指す“王国”ブラジル代表が、ベスト4進出をかけて激突する。ラウンド16で日本代表とPK戦までもつれた激闘を演じたクロアチア代表のズラトコ・ダリッチ監督は、スタメンを2人変更。同試合を病欠したボルナ・ソサが復帰し、マリオ・パシャリッチが今大会初先発となった。一方、ラウンド16で韓国代表を4－1で一蹴したブラジル代表のチッチ監督は、同試合と同じスタメンで試合に臨む。
試合は日本時間9日24時（10日0時）キックオフ。NHK総合、NHK BS4K、ABEMAで生放送される。
両チームのラインナップは以下の通り。◆スターティングメンバー
■クロアチア代表
▼GK
1．ドミニク・リヴァコヴィッチ（ディナモ・ザグレブ）
▼DF
22．ヨシプ・ユラノヴィッチ（セルティック／スコットランド）
6．デヤン・ロヴレン（ゼニト／ロシア）
20．ヨシュコ・グヴァルディオール（ライプツィヒ／ドイツ）
19．ボルナ・ソサ（シュトゥットガルト／ドイツ）
▼MF
11．マルセロ・ブロゾヴィッチ（インテル／イタリア）
10．ルカ・モドリッチ（レアル・マドリード／スペイン）＜cap.＞
8．マテオ・コヴァチッチ（チェルシー／イングランド）
▼FW
15．マリオ・パシャリッチ（アタランタ／イタリア）
9．アンドレイ・クラマリッチ（ホッフェンハイム／ドイツ）
4．イヴァン・ペリシッチ（トッテナム／イングランド）
■ブラジル代表
▼GK
1．アリソン（リヴァプール／イングランド）
▼DF
14．エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
4．マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
3．チアゴ・シウヴァ（チェルシー／イングランド）＜cap.＞
2．ダニーロ（ユヴェントス／イタリア）
▼MF
5．カゼミーロ（マンチェスター・U／イングランド）
7．ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）
10．ネイマール（パリ・サンジェルマン／フランス）
▼FW
11．ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
9．リチャーリソン（トッテナム／イングランド）
20．ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）
□クロアチア代表
▽GK
12．イヴォ・グルビッチ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
23．イヴィツァ・イヴシッチ（オシエク）
▽DF
2．ヨシプ・スタニシッチ（バイエルン／ドイツ）
3．ボルナ・バリシッチ（レンジャーズ／スコットランド）
5．マルティン・エルリッチ（サッスオーロ／イタリア）
21．ドマゴイ・ヴィダ（AKEアテネ／ギリシャ）
24．ヨシプ・シュタロ（ディナモ・ザクレブ）
▽MF
7．ロヴロ・マイェル（レンヌ／フランス）
13．ニコラ・ヴラシッチ（トリノ／イタリア）
25．ルカ・スチッチ（ザルツブルク／オーストリア）
26．クリスティヤン・ヤキッチ（フランクフルト／ドイツ）
▽FW
14．マルコ・リヴァヤ（ハイドゥク・スプリト）
16．ブルーノ・ペトコヴィッチ（ディナモ・ザクレブ）
17．アンテ・ブディミル（オサスナ／スペイン）
18．ミスラヴ・オルシッチ（ディナモ・ザクレブ）
□ブラジル代表
▽GK
12．ウェヴェルトン（パルメイラス）
23．エデルソン（マンチェスター・C／イングランド）
▽DF
6．アレックス・サンドロ（ユヴェントス／イタリア）
13．ダニエウ・アウヴェス（プーマスUNAM／メキシコ）
24．グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス／イタリア）
▽MF
8．フレッジ（マンチェスター・U／イングランド）
15．ファビーニョ（リヴァプール／イングランド）
17．ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
22．エヴェルトン・リベイロ（フラメンゴ）
▽FW
19．アントニー（マンチェスター・U／イングランド）
21．ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）
25．ペドロ（フラメンゴ）
26．ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）