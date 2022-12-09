FIFAワールドカップカタール2022準々決勝クロアチア代表vsブラジル代表のスターティングメンバーが発表された。

初優勝を目指す前回2位のクロアチア代表と、20年ぶり6度目の優勝を目指す“王国”ブラジル代表が、ベスト4進出をかけて激突する。ラウンド16で日本代表とPK戦までもつれた激闘を演じたクロアチア代表のズラトコ・ダリッチ監督は、スタメンを2人変更。同試合を病欠したボルナ・ソサが復帰し、マリオ・パシャリッチが今大会初先発となった。一方、ラウンド16で韓国代表を4－1で一蹴したブラジル代表のチッチ監督は、同試合と同じスタメンで試合に臨む。

試合は日本時間9日24時（10日0時）キックオフ。NHK総合、NHK BS4K、ABEMAで生放送される。

両チームのラインナップは以下の通り。

◆スターティングメンバー

■クロアチア代表

▼GK

1．ドミニク・リヴァコヴィッチ（ディナモ・ザグレブ）

▼DF

22．ヨシプ・ユラノヴィッチ（セルティック／スコットランド）

6．デヤン・ロヴレン（ゼニト／ロシア）

20．ヨシュコ・グヴァルディオール（ライプツィヒ／ドイツ）

19．ボルナ・ソサ（シュトゥットガルト／ドイツ）

▼MF

11．マルセロ・ブロゾヴィッチ（インテル／イタリア）

10．ルカ・モドリッチ（レアル・マドリード／スペイン）＜cap.＞

8．マテオ・コヴァチッチ（チェルシー／イングランド）

▼FW

15．マリオ・パシャリッチ（アタランタ／イタリア）

9．アンドレイ・クラマリッチ（ホッフェンハイム／ドイツ）

4．イヴァン・ペリシッチ（トッテナム／イングランド）

■ブラジル代表

▼GK

1．アリソン（リヴァプール／イングランド）

▼DF

14．エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）

4．マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）

3．チアゴ・シウヴァ（チェルシー／イングランド）＜cap.＞

2．ダニーロ（ユヴェントス／イタリア）

▼MF

5．カゼミーロ（マンチェスター・U／イングランド）

7．ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）

10．ネイマール（パリ・サンジェルマン／フランス）

▼FW

11．ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）

9．リチャーリソン（トッテナム／イングランド）

20．ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）

◆控えメンバー

□クロアチア代表

▽GK

12．イヴォ・グルビッチ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

23．イヴィツァ・イヴシッチ（オシエク）

▽DF

2．ヨシプ・スタニシッチ（バイエルン／ドイツ）

3．ボルナ・バリシッチ（レンジャーズ／スコットランド）

5．マルティン・エルリッチ（サッスオーロ／イタリア）

21．ドマゴイ・ヴィダ（AKEアテネ／ギリシャ）

24．ヨシプ・シュタロ（ディナモ・ザクレブ）

▽MF

7．ロヴロ・マイェル（レンヌ／フランス）

13．ニコラ・ヴラシッチ（トリノ／イタリア）

25．ルカ・スチッチ（ザルツブルク／オーストリア）

26．クリスティヤン・ヤキッチ（フランクフルト／ドイツ）

▽FW

14．マルコ・リヴァヤ（ハイドゥク・スプリト）

16．ブルーノ・ペトコヴィッチ（ディナモ・ザクレブ）

17．アンテ・ブディミル（オサスナ／スペイン）

18．ミスラヴ・オルシッチ（ディナモ・ザクレブ）

□ブラジル代表

▽GK

12．ウェヴェルトン（パルメイラス）

23．エデルソン（マンチェスター・C／イングランド）

▽DF

6．アレックス・サンドロ（ユヴェントス／イタリア）

13．ダニエウ・アウヴェス（プーマスUNAM／メキシコ）

24．グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス／イタリア）

▽MF

8．フレッジ（マンチェスター・U／イングランド）

15．ファビーニョ（リヴァプール／イングランド）

17．ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）

22．エヴェルトン・リベイロ（フラメンゴ）

▽FW

19．アントニー（マンチェスター・U／イングランド）

21．ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）

25．ペドロ（フラメンゴ）

26．ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）