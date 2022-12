さあ、ネバーランドへ！『ピーター・パン』のスペシャルカフェに行ってきた♪

『ピーター・パン』の世界観に心ときめく♪ 「ディズニー ピーター・パン」OH MY CAFEが、期間限定で登場! 一足先にスペシャルカフェを体験してきた編集部員が、店内の様子やフード・ドリンクメニュー、オリジナルグッズをレポートします♪

>>>メニュー・オリジナルグッズの写真をすべて見る!(写真43点)

「ディズニー ピーター・パン」OH MY CAFEが、2022年12月9日(金)より東京(OH MY CAFE TOKYO)と名古屋(kawara CAFE & KITCHEN 名古屋パルコ店)にて、12月15日(木)より大阪(OH MY CAFE OSAKA)にて、期間限定でオープンします。

『ピーター・パン』は、1953年2月5日にアメリカ合衆国で公開されたディズニーの長編アニメーション作品。ダーリング家の子どもたち、ウェンディ、ジョン、マイケルの3人が、空飛ぶ少年ピーター・パンとともにネバーランドへ飛び立ち、島を探検したり、人魚の入江で遊んだり、わくわくするような冒険をするストーリー。子どもから大人まで、長きにわたって世界中で愛され続けています。

そんな『ピーター・パン』の魅力がギュギュっと詰まったスペシャルカフェを、一足早く楽しんできました! さっそくレポートしていきます!

【店内の様子】

店内に入るとすぐ、ピーター・パンとウェンディの2人が! 一気に物語の世界に引き込まれます。さらに進んでいくと、中央に空飛ぶピーター・パンを発見! ティンカー・ベルもいますね♪ 船や宝箱、貝殻など、フック船長の海賊船や人魚の入江などを想像させる装飾も。細かいところまでこだわりが詰まっています!

壁にはアニメの場面カットがあったり、窓にはロンドンの街の上を楽しそうに飛ぶピーター・パンたちがいたり……。店内どこを見ても『ピーター・パン』の世界が感じられます。『ピーター・パン』が好きな方には、たまらないはず!

【メニュー】

本カフェには、『ピーター・パン』の世界観あふれる、キュートな見た目のフード・ドリンクメニューがたくさん用意されています。その中から、特に私が気になったメニューをピックアップして紹介したいと思います♪

<フード>

●行こう、ネバーランドへ! カレー/2079円(税込)

ネバーランドへ向かうピーター・パンをイメージしたカレーライス。ライスを崩して、中に入ったグリル野菜と一緒に召し上がってください!

竹炭で黒くしたチキン風味のカレーに、夜空に浮かぶ星をイメージしたパプリカとモッツァレラチーズが飾りつけされています。中央には、ビックベンの時計盤をイメージしたサフランライス! 付け合わせに、キウイ・オレンジが添えられています。

●ほうれん草ソースのパスタ/2189円(税込)

怒ったティンカー・ベルのアートが可愛い、ほうれん草ソースパスタ。ティンカー・ベルがお花に座っているのをイメージし、周りにエディブルフラワーが散らされています。具材は、蒸し鶏、ゆで卵、ベビーリーフ、松の実、海藻麺♪

ティンカー・ベルの金の粉に見立てた粉チーズが小瓶に入って付いてきます。さらに、付け合わせでキウイ・オレンジも! テンションの上がる可愛さです♪

●チクタク!? ハム&エッグサンド/2189円(税込)

チクタク、チクタク……! フック船長が怖がる時計の音が聞こえてきそうな、水面から顔を出したワニをイメージしたサンドウィッチ。見た目のインパクト大!

低脂質のコッペパンに、トマト、シーチキン、玉ねぎが挟まっています。舌に見立てた生ハムの上には、時計のオブラートをはったゆで卵が乗っています。

●Kiss you!ヨーグルト/979円(税込)

ウェンディがピーター・パンにキスしようとしたシーンをイメージしたフローズンヨーグルト。ウェンディの髪を引っ張るティンカー・ベルも可愛いですね!

ヨーグルトを、オートミールやキウイと重ねています。水色のゼリーは、ほのかなピーチ風味♪ ティンカー・ベルの舞い散る粉をイメージした、金のアラザンも素敵です。

次ページは、ドリンク&グッズコーナー紹介!

(C)Disney

<ドリンク>

●【ピーター・パン】スカイブルーレモンスカッシュ/1089円(税込)

夜空を飛ぶピーター・パンをイメージしたレモンスカッシュ。鮮やかなブルーは、写真を撮りたくなる美しさ! レモンスカッシュには、低糖質のレモネード風味シロップが使用されています。

●【スミー】ソーダヨーグルトスムージー/1309円(税込)

スミーをイメージしたヨーグルトスムージー。ビジュアルが完全に「スミー」です!! フック船長のチェリーソーダと一緒に頼みたいですね♪ スミーの服に見立てたヨーグルトスムージーはソーダ味とプレーン。帽子に見立てたチェリーが挿し色になっています♪

●レモネード/1199円(税込)

オリジナルストロータンブラーで楽しめるレモネード。ティンカー・ベルのイラストが可愛い! ストロー付きタンブラーは、本ドリンクとセットで購入することもできますよ♪

【グッズコーナー】

お食事を楽しんだあとは、ショッピングタイム!

店内に設けられたグッズコーナーでは、アクリルキーホルダーやステッカー、ミニアクリルフィギュアといった開けるワクワク感が楽しいランダムグッズ、ハンドタオルやマルチポーチ、ランチトートといった普段使いできるアイテムなどがラインナップ!

カフェオリジナルグッズなので、全部欲しくなっちゃいそう!!

「ディズニー ピーター・パン」OH MY CAFEで、夢のような時間を過ごしてみては?

(C)Disney