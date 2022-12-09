アークティック・モンキーズが9年ぶり来日公演開催

アークティック・モンキーズが、9年ぶりとなる来日公演の開催を発表した。
10月21日にリリースした7枚目のスタジオ・アルバム『The Car』がグラミー賞にノミネートされたほか、オリコンデイリーチャートで洋楽1位、amazonのロックチャート1位、iTunesでは洋楽とオルタナティブで1位、Apple Musicでは洋楽とオルタナティブで2位、タワーレコードではロック/ポップスチャートの2位を記録した。
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同作をひっさげ、3月12日(日)に東京ガーデンシアターにて、3月15日(水)にZEPP OSAKA BAYSIDEにてライブを行う。クリエイティブマン会員先行が12月10日、一般プレオーダーが12月21日、一般プレイガイド発売日が1月14日からスタートとなる。
＜ライブ情報＞
2023年3月12日（日）東京ガーデンシアター
OPEN 17:00／START 18:30
アリーナスタンディングS 指定席￥13000 A 指定席￥12000（税込）
※未就学児入場不可
2023年3月15日（水）ZEPP OSAKA BAYSIDE
OPEN 18:00／START 19:00
1F スタンディング￥12000 2F 指定席￥13000（税込／別途1ドリンク）
※未就学児入場不可
クリエイティブマン会員先行：12/10（土）15:00～
https://www.creativeman.co.jp/artist/2023/03arcticmonkeys
一般プレオーダー：12/21（水）12:00～
https://eplus.jp/arcticmonkeys/
一般プレイガイド発売日：1/14（土）
制作・招聘：クリエイティブマン
協力：ビートインク