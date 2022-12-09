アークティック・モンキーズが9年ぶり来日公演開催

アークティック・モンキーズが、9年ぶりとなる来日公演の開催を発表した。

10月21日にリリースした7枚目のスタジオ・アルバム『The Car』がグラミー賞にノミネートされたほか、オリコンデイリーチャートで洋楽1位、amazonのロックチャート1位、iTunesでは洋楽とオルタナティブで1位、Apple Musicでは洋楽とオルタナティブで2位、タワーレコードではロック/ポップスチャートの2位を記録した。

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同作をひっさげ、3月12日(日)に東京ガーデンシアターにて、3月15日(水)にZEPP OSAKA BAYSIDEにてライブを行う。クリエイティブマン会員先行が12月10日、一般プレオーダーが12月21日、一般プレイガイド発売日が1月14日からスタートとなる。

＜ライブ情報＞

2023年3月12日（日）東京ガーデンシアター

OPEN 17:00／START 18:30

アリーナスタンディングS 指定席￥13000　A 指定席￥12000（税込）

※未就学児入場不可

2023年3月15日（水）ZEPP OSAKA BAYSIDE

OPEN 18:00／START 19:00

1F スタンディング￥12000　2F 指定席￥13000（税込／別途1ドリンク）

※未就学児入場不可

クリエイティブマン会員先行：12/10（土）15:00～

https://www.creativeman.co.jp/artist/2023/03arcticmonkeys

一般プレオーダー：12/21（水）12:00～

https://eplus.jp/arcticmonkeys/

一般プレイガイド発売日：1/14（土）

制作・招聘：クリエイティブマン

協力：ビートインク