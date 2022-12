SEVENTEEN・JEONGHAN、DK「一緒に行った東京タワーの夜景が忘れられない」

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。12月7日(水)の放送では、メンバーのDK(ドギョム)も登場。2人で、リスナーから届いた2択の質問に回答しました。JEONGHAN:これから2択の質問に2人で答えていきます! これで、僕たち2人の考えにどれくらい違いがあるのかを知ってもらおうと思います!(15歳)●JEONGHAN「楽器」●DK「スポーツ」DK:あ~JEONGHANさん……。こうやって合わないから、お互いの足りないところを埋め合えるんじゃないかな? とポジティブに考えてみたりします。JEONGHAN:いい考えですね。DK:JEONGHANさんは、どうして“楽器の達人”を選んだんですか?JEONGHAN:僕はまず、達人だったらいいなって思うけど、達人まではいかなくてもスポーツは元々大好きで、ある程度はやってみたんですよ。でも、楽器は本当にできるものがないんです。DK:何を言ってるんですか、JEONGHANさん!JEONGHAN:DK先生は、ギターもできるじゃないですか。そういったことを踏まえて、“楽器の達人”になれたらいいなと思って、こちらを選びました。DK:JEONGHANさん、楽器をやってもいいと思うんですけど、最高の楽器があるじゃないですか。JEONGHAN:何?DK:JEONGHANさんのその“声”。JEONGHAN:いや、違います、違います……。DK:僕は“スポーツ”を選んだんですけれども、実はうまくないんですよ(笑)。JEONGHAN:小学校のときに、サッカー選手だったじゃないですか!DK:でも、JEONGHANさんほどスポーツは上手くはないんですよ。それでスポーツの達人になって、JEONGHAN先生に勝ちたいと思って“スポーツ”を選びました。JEONGHAN:いい理由ですね。(14歳)●JEONGHAN「歌う」●DK「歌う」2人:おーーー!DK:JEONGHAN先生! ついに合いましたね~!JEONGHAN:久しぶりですね~!DK:ありがとうございまーす! 僕は、いまも1日中歌をうたっているので(笑)。ダンスよりは歌をうたうほうが24時間ずっとできるような気がして、“歌”を選びました。JEONGHAN:全力でダンスをしても全力で歌うにしても、すごくしんどいと思うんです。でも、ダンスはもっとしんどいかもしれないですね。だから僕も“歌う”にしました。1日中ダンスをしたら、もう倒れちゃうんじゃないかなと思うんですね。なので、倒れてしまわないように“歌う”にしました。(20歳)●JEONGHAN「夜景」●DK「夜景」DK:フ~! あーJEONGHAN先生!JEONGHAN:東京タワーに、夜登ったことがありますか?DK:ありますよ。JEONGHAN:僕もあります。そのときに見た夜景が忘れられなくて、あのときの夜景が思い出されて、“夜景”にしました。DK:僕も、東京タワーに行ったんですけれども……。JEONGHAN:一緒に行ったじゃないですかー!(笑)。DK:一緒に行きましたよね(笑)。一緒に東京タワーで夜景を見て、写真も撮ったんですけれども。それ以降、高い所で見る夜景が、とても魅力的に思えるようになりました。JEONGHAN:DK先生、とてもいい理由でしたね。DK:はい!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/