yama おすすめのドレッシングはレモン「絶対スーパーにありますよ」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月8日(木)の放送は、yamaさんをゲストに迎え、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭と、キャンプのように焚き火を囲んでまったりとした時間を過ごしました。yamaさんの登場時とリスナーの質問に答えた際の3人の何気ないトークを紹介します。その後編。●前編はこちらyama先生は、お休みの日は何をして息抜きしますか? 「焚き火の動画を見るのが好き」って言われてたのが結構意外でびっくりしたので、他にどんなことをしているときに幸せを感じるのか聞いてみたいです!(16歳)yama:そうですね、やっぱりごはん食べてるときが……(笑)。校長・教頭:(笑)。ぺえ教頭:yamaちゃんって自炊するの?yama:たまにはしますよ。でも基本は買ってますね。外食が好きですね。ぺえ教頭:宅配はするの?yama:それはあんまりしないです。ぺえ教頭:お店で食べるの?yama:買って……。こもり校長:あの、その"買って"ってなんすか!?ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:食べるのが好きで、自炊はたまにして、外食じゃなくて家で食べて、宅配はあまりしなくて……で、"買って"って何!?yama:あの……コンビニですね(笑)。サラダとか果物とか買って食べていますね。ぺえ教頭:結構、ヘルシーだね。何ドレッシングが好きなの?(笑)。yama:えっと……レモン。ぺえ教頭:ちょっと待って! 角度が(笑)。ゴマとかさ、和風とかさ……。こもり校長:青じそとかさ、あるじゃん(笑)。ぺえ教頭:え? レモンを絞るってこと!?yama:レモンドレッシングというのがあるんですよ。ぺえ教頭:知らないんだけど(笑)。それどこにあんの?yama:(笑)。絶対スーパーにありますよ。おいしいんで、試してほしいです。ぺえ教頭:え? 私、見たことないんだけど。こもり校長:俺もない(笑)。yama:ありますよ!ぺえ教頭:息抜きはごはんだとして、ほかに幸せを感じるときはある?yama:なんでしょうね……。洋服が好きなんで、買い物に行ったりします。ぺえ教頭:そうなんだ! 足を運んで見に行くんだ。yama:見に行かないことも多いですけど……(笑)。ぺえ教頭:(笑)。