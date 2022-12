yama「眠くなっちゃうな」焚き火を囲んでまったりトーク「目をつむってもばれない（笑）」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月8日(木)の放送は、yamaさんをゲストに迎え、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭と、キャンプのように焚き火を囲んでまったりとした時間を過ごしました。yamaさんの登場時とリスナーの質問に答えた際の3人のトークを紹介します。その前編。●後編はこちらこもり校長:さぁ……もうこの(パチパチという)音は聞こえていると思うんだけど、校長と教頭は焚き火を囲んでいます。ぺえ教頭:はい……(笑)。こもり校長:この学校で、焚き火を囲んだ授業をやるのは3回目だね。どうしても焚き火を囲むとゆったりしてしまうんだけど……。ぺえ教頭:何度やっても無心になるわね。癒される。こもり校長:今日は、心を開放して話していけたらいいなと思います。本当にしゃべりたいことをしゃべりたいときにしゃべるので、すべての進行を教頭先生にお任せします。ぺえ教頭:だとしたら、もう少し早めに言ってほしかったわ……(笑)。こもり校長:(笑)。こもり校長:今日は、焚き火を一緒に囲んでくれるゲスト講師がいます。ぺえ教頭:10月(25日)に来てくれたときに、yamaちゃんが「焚き火好きなんですよ」みたいな話をしてくれて。「じゃあ焚き火の授業の日に来ますか?」という話になって、早々と実現した(笑)。yama:呼んでいただいてありがとうございます。楽しみにしてきたんで、うれしいです。こもり校長:普段は、焚き火の音を聴きながら寝るって言ってましたよね。yama:そうなんです。落ち着きません?ぺえ教頭:落ち着くよね。実際にやったことはあるんだっけ?yama:ないんです。デジタル焚き火のみで……(笑)。本当は生でやりたいんですけど。ぺえ教頭:そうだよね。こもり校長:じゃあ、ちょっとパチパチの音を聴こうよ……。ぺえ教頭:(パチパチを聴きながら)いい音だね……。yama:落ち着くわぁ。眠くなっちゃうな(笑)。こもり校長:わかる。ぺえ教頭:でもyamaちゃんは、目をつむって寝てもあんまりばれないから……(笑)。yama:そうですね(笑)。今、目をつむってますけど……。ぺえ教頭:わかんない(笑)。校長・yama:(笑)。こもり校長:じゃあ、このへんでyamaさんの曲を聴きたいんですけど、焚き火の音と一緒に聴ける曲はありますか?yama:これ悩んだんですけど……冬っぽい楽曲ということで、「真っ白」がいいかなと思います。ぺえ教頭:はぁ~いいわね。yama:いいですね。ぺえ教頭:いや、私はyamaちゃんの「真っ白」を、焚き火を囲みながら聴きたかったのに……。隣でkomoちゃんがね、ガッサガサの声で歌うわけよ。yama:すごい、完コピで……(笑)。ぺえ教頭:歌詞も完璧だったね。こもり校長:(この曲が)好きなんですよ。なんか歌っていると、自分の声が綺麗に聴こえてくるのよ。ぺえ教頭:別に綺麗に聴こえなかったわよね?yama:綺麗でした……!こもり校長:焚き火は、人の声も美しくするのよ。ぺえ教頭:いやいやいや……。yamaちゃん優しすぎるわよ(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/