乃木坂46賀喜遥香 荷物が多いのは「メンバーに貸せるから」カバンの中身をチェック！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。12月8日(木)の放送では、リスナーの質問からカバンの中身を紹介しました。遥香先生に質問です! 少し前に放送されていた「乃木坂工事中」でメイクがガサツで机に物が散らばってる、と暴露されていましたね。メイクは意外だったけど、遥香先生は荷物が多いと聞いたことがあるので、机が散らかっているのはイメージ通りでした(笑)。荷物の話が出たのでひとつ質問なのですが、遥香先生がカバンの中に絶対に入れている物って何かありますか? 僕は、リップクリームとモバイルバッテリーはマストです!(18歳)賀喜:ありがとうございます。う、うん……机に物が散らかってるのは、イメージ通りだったんですか……。へぇ~、そうなんだ……(笑)。昔から整理整頓があんまり得意じゃなくて、同期の柴田柚菜ちゃんにお片付けを助けてもらってるとか言ってたので、たしかにその話を知ってる人からしたらイメージ通りなのかもしれない……(笑)。でも、本当に荷物が多いんですよ。自分でも何が入ってこんなに荷物が多くなってるのかわかんないんですけど、人より多いんですよね(笑)。だから、マストで入れてる物ってなると……メイクポーチ、日焼け止め、あと筆箱が入ってます。筆箱って入れてる人少ないのかな?筆箱の中身は……シャーペンとボールペン、無印の色ペン2本と消しゴムですね。ラジオのお仕事のときにはペンがいるし、ドラマの撮影で台本に書き込むときにもペンがいるし。結構ペンを使うことが多いので、持っとこうって思って。人に貸せるし、あっても困らないし(笑)。なかったら困るけど、あったらメンバーに貸したりもできるから嬉しいです。そういう意味で、持ってる物は多いかも……!(このリスナーは)モバイルバッテリーを必ず持ってるっていうことですけど、私は高速の充電器を入れてます。だから、コンセントがないと充電できないんですけど……。1年間ぐらいモバイルバッテリーを買わなきゃなって思って、買うのを忘れてるんですよね(笑)。モバイルバッテリーを持っていると人に貸せるし、「あ、充電ないんだ?」「俺、1回分の充電持ってるけど、どう?」みたいなことを言えるから、かっけ~! って個人的に思っています(笑)。そんな感じですかね。冬は乾燥するからリップも持とうね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/