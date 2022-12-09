◆ 1月27日に出場36校が発表
日本高野連は9日、来年3月に開催される『第95回記念選抜高等学校野球大会』の21世紀枠最終候補9校を発表した。
甲子園出場経験があるのは、北信越地区の氷見高（富山）と、九州地区の高鍋高（宮崎）の2校。他7校が選出されれば、春夏通じて初の甲子園出場となる。
氷見高は昨秋の富山大会を優勝し、北信越大会でも初戦を突破してベスト8に進出。過去に春夏1度ずつ甲子園出場経験があり、21世紀枠に選出されれば93年春のセンバツ以来30年ぶり2度目の出場となる。
また、高鍋高は昨秋の宮崎県大会で準優勝。九州大会では1回戦で明豊（大分）に敗れたが、0－2と接戦を演じた。夏6度、春4度の出場経験を持つ古豪で、来春の出場が決まれば98年春以来25年ぶりの甲子園出場となる。
今回選出された21世紀枠最終候補9校は以下の通り。最終的な出場校は来年1月27日の選考委員会で決定する。
◆ 23年センバツ「21世紀枠」候補
＜北海道＞
稚内大谷高
⇒ 道大会2回戦
＜東北＞
秋田県立由利高
⇒ 県大会準優勝［地方大会ベスト8］
＜関東・東京＞
栃木県立石橋高
⇒ 県大会ベスト4
＜東海＞
三重県立木本高
⇒ 県大会ベスト4
＜北信越＞
富山県立氷見高
⇒ 県大会優勝［地方大会ベスト8］
＜近畿＞
兵庫県立小野高
⇒ 県大会ベスト8
＜中国＞
広島県立神辺旭高
⇒ 県大会ベスト4［地方大会1回戦］
＜四国＞
徳島県立城東高
⇒ 県大会ベスト4
＜九州＞
宮崎県立高鍋高
⇒ 県大会準優勝［地方大会1回戦］