DISH//のフルアルバム「TRIANGLE」が2月1日にリリースされる。
「TRIANGLE」はDISH//にとって約2年ぶり、5枚目のフルアルバム。テレビアニメ「僕のヒーローアカデミア」第5期のオープニングテーマ「No.1」、ドラマ「ユニコーンに乗って」の主題歌「しわくちゃな雲を抱いて」、ドラマ「二月の勝者－絶対合格の教室－」の主題歌で受験生に向けたテーマソング「沈丁花」などの既発曲に新曲6曲を加えた全12曲が収録される。
商品仕様は通常版、初回限定盤A、Bの3形態。初回限定盤Aには8月に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで行われたDISH//最大規模の野外ライブ「DISH// SUMMER AMUSEMENT '22 -PLANET-」の映像、初回限定盤Bには6月に3都市で行われたライブツアー「LIVE TOUR -DISH//- 2022『今』」より25日の神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール公演の模様とビジュアルコメンタリーを収めた映像ディスクが付属する。また各商品にはライブ招待や配信観覧、サイン入りポスターなどが当たる特典に応募できるシリアルコードが封入される。
リリース情報と併せてジャケットとDISH//の新たなビジュアルが公開された。ビジュアルは写真家・小見山峻が撮影したもので、写真にはジャケットスタイルで色とりどりのチューブを体に絡ませるメンバーが写っている。
DISH//「TRIANGLE」収録内容
・No.1
・沈丁花
・しわくちゃな雲を抱いて
・Replay
・Brand new day
・五明後日
ほか全12曲収録予定
初回限定盤A Blu-ray / DVD
DISH// SUMMER AMUSEMENT '22 -PLANET-
・Opening of DISH// SUMMER AMUSEMENT '22 -PLANET-
・Shout it out
・rock'n'roller
・FLAME
・JUMPer
・僕の太陽
・That's My Life
・ありのまんまが愛しい君へ
・猫
・しわくちゃな雲を抱いて
・FLASH BACK
・Shall We Dance????
・HIGH-VOLTAGE DANCER
・宇宙船
・音花火
・DAWN
・星をつかむ者達へ
・B-BOY
・NOT FLUNKY
・Seagull
・Replay
・好きになってくれてありがとう
・No.1
・愛の導火線
初回限定盤B Blu-ray / DVD
LIVE TOUR -DISH//- 2022「今」 2022.6.25
・Opening of LIVE TOUR -DISH//- 2022「今」
・バースデー
・Get Power
・FREAK SHOW
・JUMPer
・Shall We Dance????
・BEAT MONSTER
・NOT FLUNKY
・QQ
・明日を見つめて
・猫
・沈丁花
・birds
・SING-A-LONG
・Rock Your Body Rock
・B-BOY
・東京VIBRATION
・Seagull
・虹のカケラ
・ビジュアルコメンタリー