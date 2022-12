DISH//のフルアルバム「TRIANGLE」が2月1日にリリースされる。

「TRIANGLE」はDISH//にとって約2年ぶり、5枚目のフルアルバム。テレビアニメ「僕のヒーローアカデミア」第5期のオープニングテーマ「No.1」、ドラマ「ユニコーンに乗って」の主題歌「しわくちゃな雲を抱いて」、ドラマ「二月の勝者-絶対合格の教室-」の主題歌で受験生に向けたテーマソング「沈丁花」などの既発曲に新曲6曲を加えた全12曲が収録される。

商品仕様は通常版、初回限定盤A、Bの3形態。初回限定盤Aには8月に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで行われたDISH//最大規模の野外ライブ「DISH// SUMMER AMUSEMENT '22 -PLANET-」の映像、初回限定盤Bには6月に3都市で行われたライブツアー「LIVE TOUR -DISH//- 2022『今』」より25日の神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール公演の模様とビジュアルコメンタリーを収めた映像ディスクが付属する。また各商品にはライブ招待や配信観覧、サイン入りポスターなどが当たる特典に応募できるシリアルコードが封入される。

リリース情報と併せてジャケットとDISH//の新たなビジュアルが公開された。ビジュアルは写真家・小見山峻が撮影したもので、写真にはジャケットスタイルで色とりどりのチューブを体に絡ませるメンバーが写っている。

DISH//「TRIANGLE」収録内容

・No.1

・沈丁花

・しわくちゃな雲を抱いて

・Replay

・Brand new day

・五明後日

ほか全12曲収録予定

初回限定盤A Blu-ray / DVD

DISH// SUMMER AMUSEMENT '22 -PLANET-

・Opening of DISH// SUMMER AMUSEMENT '22 -PLANET-

・Shout it out

・rock'n'roller

・FLAME

・JUMPer

・僕の太陽

・That's My Life

・ありのまんまが愛しい君へ

・猫

・しわくちゃな雲を抱いて

・FLASH BACK

・Shall We Dance????

・HIGH-VOLTAGE DANCER

・宇宙船

・音花火

・DAWN

・星をつかむ者達へ

・B-BOY

・NOT FLUNKY

・Seagull

・Replay

・好きになってくれてありがとう

・No.1

・愛の導火線

初回限定盤B Blu-ray / DVD

LIVE TOUR -DISH//- 2022「今」 2022.6.25

・Opening of LIVE TOUR -DISH//- 2022「今」

・バースデー

・Get Power

・FREAK SHOW

・JUMPer

・Shall We Dance????

・BEAT MONSTER

・NOT FLUNKY

・QQ

・明日を見つめて

・猫

・沈丁花

・birds

・SING-A-LONG

・Rock Your Body Rock

・B-BOY

・東京VIBRATION

・Seagull

・虹のカケラ



・ビジュアルコメンタリー