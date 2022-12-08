12月30日にヒップホップイベント「BADASS SONIC」が東京・高田馬場ベルサール、笹塚ボウルで開催される。
「BADASS SONIC」は昨年末にKOHHとザ・クロマニヨンズのツーマンライブを主催した「BADASSVIBES」の拡大版としてBADASS SONIC実行委員会と「SUMMER SONIC」を手がけるクリエイティブマンがタッグを組んで実施する新たなイベント。高田馬場ベルサールが会場の「BADASS SONIC FOR CHILDREN」「BADASS SONIC」、通し券購入者のみ入場可能で笹塚ボウルが会場の「BADASS SONIC MANIA」という3部構成で行われ、3部の合計時間は約20時間を予定している。
イベントにはキングギドラ、BUDDHA BRAND、NITRO MICROPHONE UNDERGROUND、KANDYTOWN、YENTOWNのメンバーや、Shing02、般若、SEEDAなど50組を超えるヒップホップアーティストが集結。「BADASS SONIC FOR CHILDREN」ではSKY-HI & BMSG POSSE、「BADASS SONIC」ではRYKEY DADDY DIRTY、ゆるふわギャングがヘッドライナーを務める。イープラスでは本日12月8日よりチケットの先行予約を受け付けている。
BADASS SONIC
BADASS SONIC FOR CHILDREN
2022年12月30日（金）東京都 ベルサール高田馬場
OPEN / START 8:30
＜出演者＞
SKY-HI & BMSG POSSE / 戦慄かなの / guca owl / 漢 a.k.a. GAMI / D.O / Tonser（from Denmark）/ Elle Teresa / CYBER RUI / MFS / Candee / Deech / JUBEE（CreativeDrugStore）/ HIYADAM / 釈迦坊主 / 山田ギャル神宮 / week dudus / Kvi Baba / Only U / TAEYO / Bonbero / EASTA / JNKMN（YENTOWN）/ Lunv Loyal
LANA / Gokou Kuyt & who28 / HEAVEN / Sound's Deli / Cookie Plant / MEZZ / kegøn / 16（Deep Leaf）/ 原島“ど真ん中”宙芳 / VJ REAKS
BADASS SONIC
2022年12月30日（金）東京都 ベルサール高田馬場
OPEN / START 15:00
＜出演者＞
ゆるふわギャング / RYKEY DADDY DIRTY / C.O.S.A. / IO（KANDYTOWN）/ KEIJU（KANDYTOWN）/ Ryohu（KANDYTOWN）/ DABO, DELI, GORE-TEX, BIGZAM（NITRO MICROPHONE UNDERGROUND）/ BUDDHA MAFIA（ex.BUDDHA BRAND）/ 般若 / SEEDA / BES & ISSUGI / A-THUG（VTR）/ bay4k / Shing02 & SPIN MASTER A-1 / Kダブシャイン / UZI / ジャパニーズマゲニーズ / Jin Dogg / Watson / PETZ（YENTOWN）/ Yo-Sea / Campanella / STARKIDS / Dos Monos / Tokyo Young Vision（Young Dalu / Osami / Big Mike）/ SPADA / GAPPER / D.R.C.（COVAN / Andre / homarelanka / Ryo Kobayakawa）Choppa Capone
/ RK Bene Baby / KIKUMARU / 原島“ど真ん中”宙芳 / VJ REAKS / and Very Special Guest
BADASS SONIC MANIA
2022年12月30日（金）東京都 笹塚ボウル
OPEN / START 23:30
＜出演者＞
ゆるふわギャング / ジャパニーズマゲニーズ / DJ CHARI / 仙人掌 / 18scott / STARKIDS / JNKMN（YENTOWN）/ PETZ（YENTOWN）/ RK Bene Baby / CYBER RUI / D.R.C. / Tokyo Young Vision / Choppa Capone / 16（Deep Leaf）/ METEOR / ASSQUAKE / 石垣吉道 / 原島“ど真ん中”宙芳 / VJ REAKS / and more