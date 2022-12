「好きな男子に近づきたい」「でもメッセージを送れない」マルシィと考える10代の片思い

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月7日(水)の放送は、3人組ロックバンドのマルシィがゲスト出演。『恋愛カウンセリング』をテーマに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭とともに、リスナーの恋愛相談に乗りました。こもり校長:生徒(リスナー)のキミが抱えている恋の悩みや恋愛について相談したいことを、マルシィ先生と俺たちがカウンセラーとなって話を聞いていきます。マルシィ先生が大好きな高校1年生です。私は別のクラスで部活が同じ男の子に恋をしています。その子は部活では1年生で一番うまくて、理系クラスで頭もいいです。でも私は、部活も悩んでばかりで成績も伸びず、毎日うまくいきません。思い切って彼のLINEを部活のLINEから追加しましたが、メッセージが送れないまま何ヵ月も経ってしまいました。彼が登校する時間帯を狙って、ロッカーに行って目を合わすことはありますが、これ以上はありません。何かアイデアがありませんか?(16歳)フジイタクミ(Ba):でも……これは相手の子も気づいているんじゃないですか?shuji(Gt):気づいていると思いますよ。吉田右京(Vo & Gt):でも、ロッカーで会って目を合わせるくらいなら、気づかんかもしれんけど……。ぺえ教頭:意見が分かれてる……(笑)。マルシィ:(笑)。フジイタクミ:LINEも追加したらわかるでしょ?吉田右京:たしかにね。こもり校長:通知が来ますよね。吉田右京:でも、何ヵ月も送れてないから……。こもり校長:忘れられている可能性もありますね。ぺえ教頭:「間違いかも」と思われているかもね。こもり校長:アイデア何かありますか?フジイタクミ:何かありますか……?全員:(笑)。こもり校長:「なるべく彼の目に留まる作戦」はどうかな。“奇跡的に出会っちゃった”回数を増やすとか……。ぺえ教頭:偶然を重ねる?こもり校長:ロッカーとか移動教室とか自販機の前とかで、「また会っちゃったね」みたいな。ぺえ教頭:うんうん。こもり校長:いきなりLINEを送るのはどうですか?吉田右京:部活をからめた連絡業務とか……。shuji:「明日、何時からだっけ?」みたいな。ぺえ教頭:わかってるくせにね。吉田右京:さりげなく、思い切ったLINEをするのはアリかもしれない。こもり校長:LINEを送ってもし突っ込まれたら、友達と間違えたテイにしちゃえば……。マルシィ:あー!ぺえ教頭:上手ね。こもり校長:突っ込まれなければ普通にラリーして、さもうまく話せているようにするのは?ぺえ教頭:リスクヘッジも考えて、素晴らしいね(笑)。マルシィは、10月に新曲「幸せの花束を」をデジタルリリース。この楽曲は、ABEMA『恋愛ドラマな恋がしたい in NEW YORK』第4話の主題歌に起用されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/