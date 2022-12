「映画ドラえもん」シリーズの最新作「映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)」をテーマにしたアトラクションが、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンに2023年2月23日から9月3日までの期間限定で登場する。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは2020年から2021年にかけて、映画「STAND BY ME ドラえもん2」を題材にしたアトラクション「『STAND BY ME ドラえもん2』XRライド」を展開していた。今回のアトラクションでは映画に登場する、誰もがパーフェクトになれる理想郷・パラダピアの美しい世界を再現。ドラえもんとともに、そこでの大冒険を全身で体感することができる。