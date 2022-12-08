村岡ユウ原作によるTVアニメ「もういっぽん！」の第3弾キービジュアル、エンディング主題歌情報、初回放送日時が公開された。
「もういっぽん！」は柔道に情熱を燃やす、青葉西高校柔道部の女子たちの青春を描いた物語。エンディング主題歌は青葉西高校柔道部の「いっぽんみち」に決定した。2023年2月22日にCDがリリースされる。さらに2月1日にはオリジナルサウンドトラックのCDも発売されることが明らかとなった。アニメは1月8日よりテレビ東京ほかで順次放送される。
TVアニメ「もういっぽん！」
テレビ東京：2023年1月8日（日）より毎週日曜日25時35分～
テレビ大阪：2023年1月12日（木）より毎週木曜日26時35分～
テレビせとうち：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24時～
BSテレ東：2023年1月11日（水）より毎週水曜日24時30分～
スタッフ
原作：村岡ユウ『もういっぽん！』（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）
監督：荻原健
シリーズ構成：皐月彩
キャラクターデザイン・総作画監督：武川愛里
美術監督：西山正紀
色彩設計：のぼりはるこ
撮影監督：小西庸平
編集：坂本雅一
音響監督：亀山俊樹
音楽：成田旬
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーションプロデューサー：大松裕
アニメーション制作：BAKKEN RECORD
キャスト
園田未知：伊藤彩沙
滝川早苗：安齋由香里
氷浦永遠：三浦千幸
南雲安奈：稗田寧々
姫野紬：永瀬アンナ
夏目紫乃：内山夕実
(c)村岡ユウ（秋田書店）／もういっぽん！製作委員会