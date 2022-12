『はぴだんぶい』がチロルチョコに！箱を組み立ててステージを作ろう♪

サンリオのキャラクターユニット ”はぴだんぶい” がチロルチョコとコラボ♪ 見て楽しい、食べて美味しい「はぴだんぶいBOX」を紹介します!

”はぴだんぶい” は、ポチャッコ、バッドばつ丸、タキシードサム、ハンギョドン、けろけろけろっぴ、あひるのペックルの6キャラクターが参加し、2020年にサンリオ史上初のユニットとしてデビュー。いずれも1980年代~1990年代に注目を浴びた、サンリオの男のコキャラクターたちがメンバーになっている。 ”はぴだんぶい” のユニット名には、ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらうという意味が込められている。

2022年12月13日(火)より全国のPPIHグループ店舗(ドン・キホーテおよびユニー系列、一部店舗除く)で発売となる「はぴだんぶいBOX」は、組み立てるとキラキラのオリジナルステージが完成する、見た目も楽しいBOX型の商品。キラキラと光る「はぴだんぶい」メンバーのバンドVerデザインが可愛い個包装にも注目だ。

ドラムのタキシードサムは後列中央、ボーカルのバッドばつ丸は前列中央という感じに、BOXに描かれた配置で飾れば、まるでステージそのもの!

長く飾って楽しみたい方は、まずチョコを食べましょう。メンバーが描かれた包み紙を開ける際は、切れたりしないように慎重に! そして100均などでも手に入るねんどでチョコ型を6個用意、後は包むだけ! たまにメンバーの位置を変えて、楽しんでください!

フレーバーは、いちごゼリー、ビス、アーモンド、ミルク、ホワイト&クッキー、コーヒーヌガーの全6種の人気フレーバーが楽しめるアソートタイプ。各2個の12個入りだ。

自分へのご褒美や、パーティーやプレゼントにもおすすめですよ♪

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L635872