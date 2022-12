12月14日に生放送されるフジテレビ系音楽特番「2022FNS歌謡祭」第2夜にASKAとSEKAI NO OWARIが出演することが決定した。

ASKAは2019年にリリースされた楽曲「歌になりたい」と、CHAGE and ASKAの代表曲「SAY YES」をパフォーマンス。なお彼が「FNS歌謡祭」に出演するのは1994年以来、約28年ぶりとなる。ASKAとともに出演が発表されたSEKAI NO OWARIは「Habit」を特別演出で披露する。

フジテレビ系「2022FNS歌謡祭」第2夜

2022年12月14日(水)18:30~23:03

<出演者>

司会:相葉雅紀 / 永島優美(フジテレビアナウンサー)

aiko / ASKA / 生田絵梨花 / =LOVE / ウタ from ウタワールド / AKB48 / A.B.C-Z / STU48 / &TEAM / 大友康平 / Official髭男dism / 関ジャニ∞ / 清塚信也 / King Gnu / Creepy Nuts / 桜木輝彦(中川大志) / 櫻坂46 / ジャニーズWEST / Stray Kids / SixTONES / SEKAI NO OWARI / Da-iCE / チョコレートプラネット / 堂本剛 / 徳永英明 / Travis Japan / 中山美穂 / nobodyknows+ / 葉加瀬太郎 / back number / BiSH / 広瀬香美 / FANTASTICS from EXILE TRIBE / 福山雅治 / マカロニえんぴつ / 満島真之介 / 宮本浩次 / ミュージカル「SPY×FAMILY」(森崎ウィン、唯月ふうか) / ムック / yama / 山崎育三郎 / Liella! / Little Glee Monster / 緑黄色社会 / りょーめー(ex. 爆弾ジョニー)