名古屋はいい街、でも期待して欲しくはない？ SCANDAL・TOMOMI「なんでここまでオススメしてきて、最後の一文で攻撃してきたの？」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。12月5日(月)の配信では、リスナーからの「知多半島」の素晴らしさを伝えるプレゼンメールに一同大困惑!HARUNA:今回は、ひたすらメールを読んでいく回です。<リスナーからのメール・ピンキーさん>名古屋会の回を聴いてメールをしました。ぜひ、僕の生まれ育った「知多半島」を紹介させてください。まず、知多半島がどこだかわからないであろうトモミさん&リナさんに説明すると、知多半島とは愛知県の西側の半島のことです。「中部国際空港セントレア」がある場所です。ほどよい田舎で暮らしやすく、名古屋にもアクセスしやすいのでとても良い場所です。以前、「刈谷ハイウェイオアシス」の話しになったときに、ハルナさんが言っていた「えびせんべいの里」の本店も知多半島にあります。(三河湾に浮かぶ離島の)日間賀島(ひまかじま)もオススメです。たこやふぐが有名ですが、個人的には日間賀島の味付け海苔が大好きです。「南知多ビーチランド」ではイルカショーが見れます。知多半島の小学校時代の遠足スポットです。海水浴もできます。正直、水質はあまりよくないですが、砂浜はめちゃくちゃサラサラで気持ちいいです。10年くらい前に一度、SCANDALもライブに来ています。覚えていますか?他にもまだまだあるのですが、今回はこれくらいにしておきます。知多半島の魅力が伝わりましたでしょうか? ただ、これだけ長く語っておいてなんですが、僕もハルナさん&マミさんと同じで、愛知県は好きだけど、住むにはオススメできないと思っています。なので、当然、知多半島も好きだけど、住むにはオススメはできません。訪れる際には期待しすぎないようにお願いします。TOMOMI:オススメしてるやん!RINA:これだけいいプレゼンしてるやん!TOMOMI:なんでここまでオススメしてきて、最後の一文で攻撃してきたの?MAMI:愛知県ってUFOキャッチャーの「手」みたいな形をしているんだけど。TOMOMI:カニみたいなね。MAMI:知多半島は向かって「左側」の「手」のあたりね。TOMOMI:あー。あと、私たちってライブで行ったことあるの? 10年くらい前?HARUNA:なんのときだ?RINA:なんのライブだろうね?TOMOMI:調べてみよ。(スマホを取り出して「知多半島 SCANDAL」でググり中)MAMI:知多半島では出てこないんじゃない?TOMOMI:そうか。MAMI:「蒲郡(がまごおり)」は知多半島じゃないし、南知多ビーチランドはめっちゃわかるよ。あ、「常滑」?HARUNA:「常滑」でライブやってた?MAMI:やってないか。HARUNA:トレジャーかな(ロックフェス「TREASURE05X」)。それは蒲郡市か。TOMOMI:10年前よ?RINA:なんかのイベント? なんやろうね。TOMOMI:「知多ロックフェス!」みたいな?HARUNA:ありそうだけど。TOMOMI:とにかく行ったことあるんやね。RINA:いいとこやなあって思ったのに。TOMOMI:そうなんよ。だったら、なんでこんな量の多い文章を書いてきたん?RINA:知多半島への思いはあるんやろうな。あるけども……っていう。だって海がある時点で、いいなって思うもん。奈良にはないからさ。HARUNA:そうだよね。MAMI:南知多ビーチランドは結構有名です。名古屋人も、海に行くとしたら、そっちだったりするのよ。ちっちゃい頃に行っていたけど、ピンキーさんの言う通りです。砂はめっちゃサラサラ、けど、海水は……ちょっとね……。HARUNA:そうですね。MAMI:名古屋時代の高校の後輩が東京にいるけど、やっぱり同じことを言うよ。HARUNA:うん、言うと思うよ。MAMI:名古屋はもういいです……って。TOMOMI:なんでやろなあ?RINA:なんかがあるんやろな、呪いみたいな。HARUNA:だから好きなんだって。MAMI:うん、好きよ。HARUNA:この話題が「Catch up」で出てから、ツイッターとかでめっちゃプレゼンされるわけ。「名古屋のこういうところが好きです」「素晴らしいです」って。でも違うの、名古屋は大好きなの! それだけはわかってほしい!TOMOMI:そこが複雑なんよ。RINA:非常に複雑や。この話めっちゃ続くやん!