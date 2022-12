WANIMA、平成フラミンゴ、白上フブキ＆尾丸ポルカ…SOLぺえ教頭の「今年中に会いたい人」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月6日(火)の放送は『今年やり残してることある?』をテーマにお届けしました。この企画を説明する際にパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とぺえ教頭が話していた、2人の“やり残していること”を紹介します。こもり校長:ついに……今年(2022年)もあと1ヵ月を切りましたが、今夜のテーマは「今年やり残してることある?」です。俺はありまくりよ。ぺえ教頭:私から見たらないって! 本当に充実しすぎ!こもり校長:本当?ぺえ教頭:もう次から次へと……トークショー何個やんの? もう話すことないんじゃない?こもり校長:なんもない、かっすかす(笑)。ぺえ教頭:ね(笑)。こもり校長:今夜はキミがやり残していること、どうにか間に合わせたいことを教えてください。校長先生も……年明けのトークライブのネタづくりみたいなものを、そろそろしないと間に合わないですから。ぺえ教頭:ね~。去年より切羽詰まってない? 去年より目がバキバキですよ。こもり校長:切羽詰まってるね。焦りまくっちゃってるもんね。ぺえ教頭:大丈夫、大丈夫。こもり校長:教頭はどうよ? 12月29日でSCHOOL OF LOCK! を退任しますけど、やり残していることとか、この人に会いたいとかあります?ぺえ教頭:そうですね……(以前、番組に出演した)ホロライブ所属のVTuber、(白上)フブキと(尾丸)ポルカに最後会いたいよね~。こもり校長:フブポルね~(笑)。ぺえ教頭:あと(番組に出演した)平成フラミンゴの2人も。こもり校長:なんか、この間しゃべってたよね?ぺえ教頭:そうそう。RIHOちゃんと動画を撮ってね。こもり校長:「ひきこもりの女たち」みたいな。ぺえ教頭:そう! 「ひきこもり姉妹」みたいな動画を、YouTubeに上げたんだけど(笑)。あとはWANIMA先生も……。こもり校長:うっそー! WANIMA先生は聞いたことないよ(笑)。ぺえ教頭:本当! あんまり言ってなかったけど……(笑)。前回いらしたときに、本心が知れずに終わった気がしたのよ。1回じゃわかんなかったから、もっと知りたくて。こもり校長:たしかにね(笑)。――この日の放送では、・今年中に……「左右の八重歯を抜きたい」という13歳「校長と教頭の似顔絵を描いたFAXを送りたい」という14歳「配信アプリで出会い、会ったことのないまま付き合って2ヵ月になる彼氏と別れたい」という15歳「部活を引退した先輩におくる卒業記念映画の制作をはじめたい」という16歳と、電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/