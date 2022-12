「一気に寒くなって…防寒対策どうしてる？」ヒートテック着る派？着ない派？床暖は使う!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月6日(火)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに急激な寒さと防寒対策が話題になりました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とぺえ教頭による温かいインナーを着ることでの防寒と、暖房器具についてのトークを紹介します。今日、めちゃくちゃ寒くないですか!? ヒートテック着て、ワイシャツ着て、ニット着て、ブレザーの上に上着着て、マフラーしてるのに寒い! 寒すぎて、今日はカイロを持って学校に行きました! これでまだ12月のはじめ……2月とかどうなることやら。寒いー! (神奈川県/17歳)こもり校長:これは、昨日(12月5日)の書き込みなんだけど、関東地方は一気に寒くなりました。ぺえ教頭:本当に昨日から寒くなって、私もヒートテックを昨日から着た。こもり校長:俺さ……なんか自分のプライドで、ヒートテックは着たくないの。ぺえ教頭:なにそれ! いいじゃん、薄い1枚なんだし。こもり校長:なんか、おしゃれを妥協している気がするというか。結局、インナーにTシャツを着ているから、それをヒートテックにすればいい話なんだけど……ちょっと甘えている感じがするというか。ぺえ教頭:自分に厳しいんだか厳しくないんだか、よくわからないけどね(笑)。こもり校長:でも、学生のときからそうなんだよね。ぺえ教頭:そうなんだ。私はヒートテックに甘えちゃってるわ。ぺえ教頭:暖房と床暖房も昨日からつけたね。こもり校長:それも暖房はいいんだけど、床暖はちょっとぜいたくしすぎちゃっている気がするんだよね(笑)。ぺえ教頭:いいじゃん! 気持ちいいよ。こもり校長:家の設備で、俺は床暖が一番ぜいたくな機能だと思っているんだよね。ぺえ教頭:それはわかる。こもり校長:浴室乾燥機はさ、まだ雨が降ったときとかのためでわかるんだけど、床暖は究極のご褒美だと思っているわけ。ぺえ教頭:たしかに(笑)。最後に選ぶぜいたくだね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/