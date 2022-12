hide with Spread Beaverが約21年ぶりとなるワンマンライブを大阪と神奈川で開催することが発表された。

hide with Spread Beaverは2002年に開催した東京・国立代々木競技場第一体育館でのワンマンライブ「hide's PSYCHOMMUNITY Special!!~Junk Story」以降、イベント出演などで不定期にライブを行ってきたが、単独公演を実施する機会がなかった。ファン待望となるワンマンライブは、2023年4月29日に大阪・Zepp Osaka Bayside、hideの命日にあたる5月2日に神奈川・神奈川県民ホールで行われ、スペシャルゲストとしてhideの盟友・PATA(X JAPAN、Ra:IN)も参加する。

このワンマンライブは映画「TELL ME ~hideと見た景色~」の公開を経て、hide with Spread Beaverのライブを観たいというファンの声が多数上がったことを受けて決まったもの。hideの実弟・松本裕士氏(ヘッドワックスオーガナイゼーション代表取締役)が、hideの共同プロデューサーであるI.N.A.をはじめ、hide with Spread Beaverのメンバー全員に「ぜひワンマンライブを実現させたい」と思いを伝え、満場一致で開催されるはこびとなった。hide(Vo, G)、Kiyoshi(G)、K.A.Z(G)、CHIROLYN(B)、JOE(Dr)、D.I.E.(Key)、I.N.A.(Computer, Percussion)という7人の“怪人”からなるhide with Spread Beaverが、PATA(G)とともに「空の上のhideとの“二元中継”」によって繰り広げる特別なライブを楽しみにしておこう。

hideオフィシャルファンクラブでは会員を対象にチケットの最速予約申し込みを受付中。各種プレイガイドでは2月25日に一般販売がスタートする。

hide 30th solo-debut anniversary hide Memorial Day 2023

「hide with Spread Beaver appear!! in OSAKA」

2023年4月29日(土・祝)大阪府 Zepp Osaka Bayside

「hide with Spread Beaver appear!! in YOKOHAMA」

2023年5月2日(火)神奈川県 神奈川県民ホール