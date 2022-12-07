本日12月7日に生放送されるフジテレビ系音楽特番「2022FNS歌謡祭」第1夜の出演アーティストの歌唱曲、およびタイムテーブルが発表された。

番組冒頭の19時台ではJO1が「Last Christmas」、柴咲コウが「TRUST」、DA PUMPが「DA FUNK」、THE BEAT GARDENが「Start Over」、松平健が「マツケンサンバII」、miletが「Walkin' In My Lane」、森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレインからなるLA DIVAが「Dynamite」を披露するほか、森高千里と乃木坂46が「ジン ジン ジングルベル」のコラボパフォーマンスを行う。終盤22時台にはKinKi Kids、KOH+、Snow Man、浜崎あゆみ、ゆず、氷川きよし、Mrs. GREEN APPLEらが登場する。

フジテレビ系「2022FNS歌謡祭」第1夜

2022年12月7日（水）18:30～23:28

タイムテーブルおよび歌唱曲

18:30～

・JO1「Last Christmas」

・柴咲コウ「TRUST」

・DA PUMP「DA FUNK」

・THE BEAT GARDEN「Start Over」

・松平健「マツケンサンバII」

・milet「Walkin' In My Lane」

・森高千里 × 乃木坂46「ジン ジン ジングルベル」

・LA DIVA（森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン）「Dynamite」

19:00頃～

・KinKi Kids「クリスマス・イブ」

・工藤静香 × 水樹奈々「禁断のテレパシー」

・劇団四季「ビー アワ ゲスト（おもてなし）」「美女と野獣」

・GENERATIONS from EXILE TRIBE「花」

・SUPER BEAVER「言葉にできない」

・高畑充希「One more time, One more chance」

・田中誠人 × ちいかわ・ハチワレ「ひとりごつ」

・DA PUMP × ガチャピン・ムック「U.S.A.」

・NiziU「Step and a step -Light it Up ver.-」

・秦基博「風のゆくえ」

・氷川きよし「限界突破×サバイバー」

・松下洸平 × 生田絵梨花 × 宮本笑里「SWEET MEMORIES」

・水谷豊「カリフォルニア・コネクション」

・Mrs. GREEN APPLE「私は最強」

20:00頃～

・井上芳雄 × ジュンス「僕こそ音楽」「闇が広がる」

・THE ALFEE × ダチョウ倶楽部＆土田晃之「星空のディスタンス」

・柴咲コウ「銀の龍の背に乗って」

・Snow Man「JUICY」

・SEVENTEEN「DREAM」

・DISH//「五明後日」

・なにわ男子 × ゆず「サチアレ」

・乃木坂46「ここにはないもの」

・森高千里 × 蒼井翔太「私がオバさんになっても」

・薬師丸ひろ子「ステキな恋の忘れ方」

・LiSA「一斉ノ喝采」

21:00頃～

・Official髭男dism「Subtitle」

・King & Prince「ツキヨミ」

・倖田來未 × 増田貴久（NEWS）「愛のうた」

・ジェジュン × 宮野真守「for you...」

・高畑充希「青春の続き」

・刀剣男士 team江「STARTING NOW」

・NiziU「Blue Moon」

・藤井フミヤ × 中島健人、菊池風磨（Sexy Zone）「TRUE LOVE」

・三浦大知 × 満島ひかり「上を向いて歩こう」

・水樹奈々 × NEWS「絶対的幸福論」

・優里「おにごっこ」

・LiSA「炎」

22:00頃～

・KAT-TUN「ゼロからイチへ」

・木梨憲武「No Limit feat. AK-69」

・KinKi Kids「Amazing Love」

・工藤静香「空と君のあいだに」

・KOH+「最愛」「ヒトツボシ」

・ジェジュン、 ジュンス「六等星」

・Snow Man「勝手にしやがれ」

・SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

・Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」

・秦基博「残影」

・浜崎あゆみ「appears」「Who...」

・氷川きよし「さよならの向う側」

・Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

・三浦大知「Backwards」

・満島ひかり × 會田茂一 × 長岡亮介「ひこうき雲」

・ゆず「RAKUEN」