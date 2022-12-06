6日に行われるFIFAワールドカップカタール2022・ラウンド16 モロッコ代表vsスペイン代表のスターティングメンバーが発表された。
グループFを首位で通過したモロッコ代表は、欧州・南米勢以外で唯一の生き残りに。アフリカ勢初のベスト4以上に向けて、ワリド・レグラギ監督は、ハキム・ツィエクやアクラフ・ハキミらお馴染みのメンバーを先発で起用してきた。
一方、グループEを2位で通過したスペイン代表のルイス・エンリケ監督は、グループ最終戦の日本代表戦からスターティングメンバーを5人変更。マルコス・ジョレンテ、アイメリク・ラポルテ、ジョルディ・アルバ、フェラン・トーレス、マルコ・アセンシオが先発に名を連ねた。
試合は日本時間6日24時（7日0時）キックオフ。フジテレビ系列で全国生中継され、ABEMAでのライブ配信も行われる。
両チームのスターティングメンバーは以下の通り。
■モロッコ代表
▼GK
1．ボノ（セビージャ／スペイン）
▼DF
2．アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／フランス）
6．ロマン・サイス（ベシクタシュ／トルコ）
5．ナイフ・アゲルド（ウェストハム／イングランド）
3．ノゼア・マズラウィ（バイエルン／ドイツ）
▼MF
4．ソフィアン・アムラバト（フィオレンティーナ／イタリア）
8．アゼディン・ウナヒ（アンジェ／フランス）
15．セリム・アマラー（スタンダール・リエージュ／ベルギー）
▼FW
7．ハキム・ツィエク（チェルシー／イングランド）
19．ユセフ・エン・ネシリ（セビージャ／スペイン）
17．ソフィアン・ブファル（アンジェ／フランス）
□スペイン代表
▽GK
23．ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
▽DF
6．マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
16．ロドリ（マンチェスター・C／イングランド）
24．アイメリク・ラポルテ（マンチェスター・C／イングランド）
18．ジョルディ・アルバ（バルセロナ）
▽MF
5．セルヒオ・ブスケツ（バルセロナ）
9．ガビ（バルセロナ）
26．ペドリ（バルセロナ）
▽FW
11．フェラン・トーレス（バルセロナ）
10．マルコ・アセンシオ（レアル・マドリード）
21．ダニ・オルモ（ライプツィヒ／ドイツ）