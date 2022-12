田島貴男 ラジオドラマ×⽣歌コラボに「まったく予想がつかないのですが…」ラジオドラマ「安部礼司」オンラインイベントへの意気込みを語る

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55)。2023年1月8日(日)には、オンラインイベント「オンラインフェスティバル ABE Tube 2023~未来のサラリーマン」の開催が決定。スペシャルゲストとして田島貴男さん(Original Love)が出演することが発表されました。この記事では、12月4日(日)放送の番組エンディングにゲスト出演した田島さんのメッセージを紹介します。ごくごく平均的な会社員「安部礼司」が主人公のラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神保町のとある会社を舞台に、会社員の悲哀や奮闘のコメディを毎週日曜の黄昏時の夕方5時に、TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットでお届けしています。2023年1月8日(日)には、オンラインでつながる年に一度の安部礼司リスナーの祭典「オンラインフェスティバル ABE Tube 2023~未来のサラリーマン」の開催が決定。今回のテーマは「未来のサラリーマン」。新時代の生き方を安部礼司とアップデートしていきます。3回目の今回も、生ラジオドラマはもちろん、豪華企画あり、豪華ゲストありの盛りだくさんの内容でお届けします。この日の放送では、同イベントのスペシャルゲストとして田島貴男さん(Original Love)の出演が発表され、田島さんがゲスト出演しました。番組エンディングで安部礼司からの「今までラジオドラマと⽣歌のコラボ経験はありますか?」との質問に、田島さんは「いや、ないですね」とコメント。続けて「落語とは一緒にやったことはあるのですが。柳家喬太郎さん、三遊亭白鳥さんとやりましたね」と話し、「(ラジオドラマとのコラボは)まったく予想がつかないのですが、頑張ります! 楽しみたいと思います」と意気込みを語りました。イベント詳細は特設サイトで順次公開されますので、ぜひチェックしてみてください!▶▶オンラインフェスティバル ABE Tube 2023~未来のサラリーマン:https://tfm.co.jp/abe/abetube2023/<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/