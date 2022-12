「Perfume姉さんはレベルが違った」SOLこもり校長が『GENERATIONS 24時間テレビ』の感想を語る

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月5日(月)の番組冒頭で、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)がぺえ教頭とともに、ABEMAで放送された『GENERATIONS 24時間テレビ 24時間いろんなライブできるかなぁ?』から、SCHOOL OF LOCK! に関係するゲストとコラボした感想を伝えました。『GENERATIONS 24時間テレビ』は、12月3日(土)21時から24時間放送。SCHOOL OF LOCK! レギュラーのアイナ・ジ・エンドがメンバーのBiSHやレギュラーだったPerfumeも登場し、それぞれの楽曲を一緒に生パフォーマンスしました。ぺえ教頭:24時間テレビお疲れ様でした~。こもり校長:24時間やったよ。実質、土曜日(3日)の昼からなんやかんややってるから、24時間どころかほぼ36時間ぐらい……。ぺえ教頭:本当に一睡もしなかったの?こもり校長:20分もしてないね。裏でずっと走り回っていたからさ。ぺえ教頭:そうかぁ。観てたよ。こもり校長:ありがとう……! 俺、1位かも……過去一、しんどいの。ぺえ教頭:この仕事を始めてから? それとも人生で?こもり校長:人生で一番しんどかった(笑)。ぺえ教頭:人生で一番過酷な週末だったのね(笑)。こもり校長:今回の24時間では、SCHOOL OF LOCK! とゆかりの深い BiSH先生とPerfume研究員と一緒に踊れて……感動したね。ぺえ教頭:あれは感動したし、すごく良かった! 私も2組とは関係が深いから、SCHOOL OF LOCK! という目線でもすごく嬉しかった(笑)。こもり校長:特に(BiSH)のアイナ・ジ・エンド先生とは、(2021年8月に)SCHOOL OF LOCK! で対談したことがあるのね。ダンスや表現をテーマにアイナ先生と対談したんだけど、そのなかで「いつか一緒に踊りましょうね」という話をしていたわけ。ぺえ教頭:そうか……!こもり校長:でもBiSHのみなさんは、2023年に解散するって発表もあったからさ。SCHOOL OF LOCK! で約束したこと、夢をひとつ形にできて……「夢って叶うよ!」っていう2人の感じがすごく熱くて。ぺえ教頭:BiSH先生が、解散する前に叶ってよかった!こもり校長:うん。だから、やりたいことは口にしたほうがいいと思った。ぺえ教頭:うん。こもり校長:あとは、Perfume姉さんたちにも助けてもらって……(笑)。ぺえ教頭:すごかった!こもり校長:ちょっとレベルが違った……(笑)。ぺえ教頭:Perfume姉さんは、どんなことがあってもブレない、動じない強さがあるよね。こもり校長:わかる(笑)。ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:裏側を言うと、当日にリハーサルができてないわけ。ぺえ教頭:信じられない……!こもり校長:パフォーマンスする3分前に、ステージでお会いしてるわけ。俺たちはその前も別の企画をやっていて、走って着替えてステージに上がったら「VTRあと3分で明けます」「よろしくお願いします」みたいな。ぺえ教頭:うんうん。こもり校長:「大丈夫大丈夫」って言ってくれて……でも俺らは、緊張で心臓バクバクじゃん。ぺえ教頭:こっちはね(笑)。こもり校長:かしゆか研究員なんて、「VTR明ける20秒前です」のタイミングでメンさん(関口メンディーさん)のところに行って、「あそこの振りのところ、目を合わせてもいいですか?」って。「今!?」みたいな。ぺえ教頭:すごいねぇ。こもり校長:そして、それを1ブレもなく完璧にやるわけ。姉さん……それはかましすぎです、って(笑)。ぺえ教頭:素晴らしいね。こもり校長:あそこで姉さんたちにブレられると、俺らもグダグダってなったんだろうけど。1本芯をドカンと作ってくれたから、俺らも引っ張られたね。ぺえ教頭:「ついて行きます!」みたいなね。こもり校長:そうそう。そしたらみんなからも、「奇跡的なコラボだった」と言ってもらえて……いやぁ、興奮したね。ぺえ教頭:よかったね。――ここで、「Make Me Better」をオンエアこもり校長:この曲をPerfume研究員と踊ったんだけど、向こうサイドからのオファーだったの。「GENERATIONSとだったらMake Me Betterが踊りたい」と言ってくれて。俺たちもPerfume研究員の曲を踊ったんだけど、振り付けを覚えるのに苦戦したわけよ。ぺえ教頭:へぇ……。こもり校長:でもPerfume研究員は、俺らのやつすぐ覚えたもんね。ぺえ教頭:すごいね……(笑)。こもり校長:やっぱりレベル違うわ、あの3人(笑)。当番組では、出演者を“先生”、Perfumeのことを“研究員”と呼んでいます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/