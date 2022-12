Mrs. GREEN APPLE「ノリノリではかどる」「リフレッシュできる」「前向きになれる」受験勉強におすすめの楽曲を紹介

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。12月5日(月)の放送では、自身の楽曲のなかから受験生におすすめしたい1曲をそれぞれ紹介しました。大森:カロリーメイトのCMがオンエアされてから、受験生のみんなからのメッセージがほんとたくさん届いてるということで。若井:ありがとう!藤澤:ありがとう、みんな!大森:特に大学受験をするみんなは、(2023年)1月14、15日が大学入学共通テストらしくて。若井:最終詰め段階だ。藤澤:ドキドキだ……!大森:テレビCMでは、新しく録り直した「僕のこと」のオーケストラバージョンで受験生を応援していますが、僕たちの楽曲はまだまだ他にたくさんあるということで……。今日は僕たち3人が、受験生におすすめしたいMrs. GREEN APPLEの楽曲を、おすすめ理由とともに、それぞれ1曲ずつ選曲しようかなと思っております。若井:はい!大森:その曲をオンエアしまして、みんなの背中をささやかながら押していこうと思っております!藤澤:お願いします!若井:(2016年リリースのアルバム)『TWELVE』に収録されている曲でございます!大森:別に歌詞とかは、あんまり関係ない気もするけど……?若井:僕自身が受験期に「No.7」のように勢いのある楽曲を聴くと、テンポよくノリノリになりながら勉強できてはかどっていたのでね。大森:なるほどね!若井:でも、1個ややこしい点があって……この曲のサビが“なーなな ななななななな”でしょ。ちょっと数学はおすすめできないかな。大森:ややこしくなっちゃうと(笑)。若井:全部“7”になっちゃうのかな、っていうややこしさが。大森:いや、全部“7”になっちゃわねえだろー!若井:あぁー! すいません!大森:僕はあんまり勉強を本腰入れてしたことがないので、みんなどうやって勉強してんのかはわかんないんですけども。聞いた話によりますと、邦楽っちゅうのは歌詞が入ってきちゃうという。若井:なんか、聞いたことあるね。大森:だから、インストとか洋楽とか聴いたりする人もいると思うんですけど、ミセスはもうこれしかないでしょ、ということで。聴いてください。――ここで、「PRESENT(English ver.)」オンエア大森:(この曲を聴くと)なんかクリスマスだなっていう気持ちにもね。若井:このシーズンにぴったりじゃないですか。藤澤:気持ちもリフレッシュしますね。大森:ノリでも聴けるし、いい意味でね。だから、ふわっと聴きながら勉強というか、いろいろやってほしいなって。若井:これでも、英語の勉強するときはどうする?大森:ややこしいですね。そういうときは、日本語バージョン聴いてもらうという(笑)。藤澤:すごい! そういうこと!?大森:そのためのEnglishバージョンと日本語バージョンです。若井:嘘つけ! それは嘘だ(笑)。藤澤:言い切っちゃだめなんだよな(笑)。藤澤:「On My MiND」にしようかとも思ったんですけど……歌詞が『今日が全てなら / 僕は挑むよ』とかあって、試験の日に聴いたら元気出るなと思って。あとは、後半の『貴方はね貴方だけのね 道を歩めている しっかりと歩めてるよ』というところでも背中を押されるなと思ったんですけど……。やっぱり僕らには、「In the Morning」という楽曲があるよということで!大森:なるほどね。「In the Morning」は、若さ溢れるエネルギッシュな感じもするんだけど、そのエネルギッシュさに歌詞のすごく繊細な部分がちょっと隠れていたりして。持ってるエネルギーを……今振り返っても、なんか新しい発見がある曲だなという印象です。藤澤:はい。――ここで、「In the Morning 」オンエア大森:やっぱいいね!藤澤:いいですね~。元気出る!大森:壊れちゃったことについて歌ってたりとかするけど……大人になって聴いてみると、結局、何かを一生懸命頑張って作っていくことを歌っているなと。藤澤:うんうん。大森:受験生もだし、毎日頑張ってる人みんなそうだと思うんだけど……みんなちょっとずつ積み上げて、それを繰り返していくんだなって思うので。すごく前向きになれる楽曲だなと、改めて思いました。素敵な選曲だったと思います!藤澤:はい、ありがとうございます!大森:(今回は、)ちょっと珍しめの曲を流したんじゃないかな。若井:たしかにね。藤澤:元貴が言ってたけどさ、受験だけじゃなくても、テストもそうだし、何かに毎日頑張ってる人みんなにね……。大森:そう! お仕事もそう、お母さんもそう、お父さんもそう、みんなそう!藤澤:聴いてほしいですね。大森:はい、改めて受験生のみなさん、最後まで悔いのないように、全力で立ち向かっていただけたらなと思います。僕たちも、楽曲でみんなのこと応援してます!若井・藤澤:頑張って!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/