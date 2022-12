SEVENTEEN・DINO 学生時代のあだ名は石!? JEONGHANがその理由を明かす

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。12月5日(月)の放送では、リスナーの質問にすぐ回答する企画「一問一答」をおこないました。(14歳)JEONGHAN:CARAT(ファン)のこと考えるぅー!僕はCARATのことを考えてから寝ます。携帯を見て、ウェブトゥーンを見たりアラーム合わせたりして、CARATのことを思いながら寝ます。(14歳)JEONGHAN:あきおとこ! “秋の男”ですね。「ない」って言うのも微妙なので、“秋男”にしました。僕はなかったんですけど、メンバーのDINO先生のあだ名は“石”だったんです。すごくしっかりしているし、ダンスもしっかりしてるし、一本気で真っ直ぐという意味で“石”というあだ名がありました。DK(ドギョム)先生の場合は、イ・ソクミンという名前なので、“ソクソク”と呼ばれていたそうです。メンバーにもさまざまなあだ名があったと思いますので、また別の機会にお話ししたいと思います。(17歳)JEONGHAN:僕は、“1人ご飯”だけ大丈夫です。1人で旅行に行ったこともないし、何ができるか悩んでみたんですけれども、1人でご飯に行くことぐらいは可能だと思います。素晴らしいですね、どこにでも1人で行けてしまうなんて。(15歳)JEONGHAN:겨우(ギョウ/All My Love)!すぐ思い浮かんだ歌が「ギョウ」でした。リラックスできるし、聴き心地がいい曲なので、集中するときに聴くといいかなと思います。――ここで、「All My Love(Japanese Ver.) 」オンエアJEONGHAN:生徒(リスナー)のみなさん、明日もインターナショナルクラスで会いましょう!SEVENTEENのJEONGHANは、毎月1週目の月曜から木曜にレギュラー出演中です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/