KinKi Kidsが1月18日に通算46枚目となるニューシングル「The Story of Us」をリリースすることが決定した。

「The Story of Us」はCDデビュー25周年イヤー第3弾シングルで、表題曲はKinKi Kidsの2人が共同で作詞作曲した新曲。CDデビュー25周年を記念し、25円で企業CMに出演して感謝を伝えるという内容のキャンペーン「#キンキ25円でCM出演」のために作られた。この曲には「今この時代を共に闘い、共に新しいStoryを描いて行こう」という2人からの熱いメッセージが込められている。

またカップリングとして初回限定盤Aには少年隊「グッバイ・カウント・ダウン」、初回限定盤Bには光GENJI「...。」(読み:しんじて)のリアレンジしたバージョンをそれぞれ収録。通常盤には表題曲に加え、新曲「Endless Promise」「妙なMotion」が収められる。

KinKi Kids「The Story of Us」収録曲

初回限定盤A

CD

01. The Story of Us

[作詞・作曲:KinKi Kids / 編曲:363820]



02. グッバイ・カウント・ダウン

[作詞:康珍化 / 作曲:都志見隆 / 編曲:363820 / コーラスアレンジ:Ko-saku]



03. The Story of Us - Backing Track -

Blu-ray / DVD

・The Story of Us Music Video & Making(約10分収録予定)

初回限定盤B

CD

01. The Story of Us



02....。

[作詞:佐藤寛之 / 作曲:谷本新 / 編曲:石塚知生]



03. The Story of Us - Backing Track -

Blu-ray / DVD

・Documentary of Us ~The Story of Us が生まれる瞬間~(約10分収録予定)

通常盤

01. The Story of Us



02. Endless Promise

[作詞:堂島孝平 / 作曲・編曲:星部ショウ]



03. 妙なMotion

[作詞:ヨリキ、炭竃智弘 / 作曲・編曲:炭竃智弘]