玉置浩二が絢香をフィーチャーした楽曲「Beautiful World」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。
「Beautiful World」は映画「天間荘の三姉妹」主題歌として書き下ろされ、10月にリリースされた楽曲。MVは「天間荘の三姉妹」を手がけた北村龍平が監督したもので、玉置と絢香が広大な草原で歌唱する様子が捉えられている。
また玉置は2月から6月にかけて全国ツアー「billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2023 "Navigatoria"」を開催。2月23日の東京・東京芸術劇場コンサートホール公演を皮切りに、6月3日の沖縄・沖縄コンベンションセンター公演まで10都市を回る。玉置と安全地帯のオフィシャルファンクラブ・cherryでは、明日12月7日までチケットの先行予約を受付中。
billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2023 "Navigatoria"
2023年2月23日（木・祝）東京都 東京芸術劇場コンサートホール
2023年2月24日（金）東京都 東京芸術劇場コンサートホール
2023年3月4日（土）大阪府 フェスティバルホール
2023年3月5日（日）大阪府 フェスティバルホール
2023年3月15日（水）愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール
2023年3月23日（木）福岡県 福岡サンパレス ホテル＆ホール
2023年3月30日（木）東京都 東京国際フォーラム ホールA
2023年4月13日（木）群馬県 高崎芸術劇場
2023年4月24日（月）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
2023年4月25日（火）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
2023年4月28日（金）兵庫県 兵庫県立芸術文化センター 大ホール
2023年4月29日（土・祝）兵庫県 兵庫県立芸術文化センター 大ホール
2023年5月5日（金・祝）熊本県 熊本城ホール メインホール
2023年5月15日（月）大阪府 フェスティバルホール
2023年5月16日（火）京都府 ロームシアター京都 メインホール
2023年5月25日（木）東京都 東京ガーデンシアター
2023年6月2日（金）沖縄県 那覇文化芸術劇場なはーと
2023年6月3日（土）沖縄県 沖縄コンベンションセンター