◆ 飛躍期待される新戦力
ヤクルトは6日、2022年のドラフト会議で指名した新入団選手発表会を開催した。
衣笠剛球団社長と高津臣吾監督が、ドラフト1位の吉村貢司郎投手（東芝）ら育成含め全6人の新入団選手へ真新しいユニフォームを贈呈。
衣笠球団社長は「即戦力という意味も込めて、1人でも2人でも3人でも一軍に顔を出して力を示してほしい」と話し、高津監督は「この6名は今年ちょっと届かなかった部分と、強いスワローズを継承していくところを秘めた6名だと思っています」と期待を寄せた。
今秋のドラフト会議で指名した新入団選手の一覧は以下の通り。
◆ 2023年度ドラフト入団選手一覧
▼ 吉村貢司郎（よしむら・こうじろう）
背番号 ：21
守備位置：投手
投 打：右投右打
身長体重：183センチ85キロ
生年月日：1998年1月19日（24歳）
経 歴：日大豊山高－国学院大－東芝（1位）
▼ 西村瑠伊斗（にしむら・るいと）
背番号 ：36
守備位置：内野手
投 打：右投左打
身長体重：179センチ78キロ
生年月日：2004年7月1日（18歳）
経 歴：京都外大西高（2位）
▼ 澤井廉（さわい・れん）
背番号 ：42
守備位置：外野手
投 打：左投左打
身長体重：180センチ98キロ
生年月日：2000年5月31日（22歳）
経 歴：中京大中京高－中京大（3位）
▼ 坂本拓己（さかもと・たくみ）
背番号 ：56
守備位置：投手
投 打：左投左打
身長体重：180センチ85キロ
生年月日：2004年7月6日（18歳）
経 歴：知内高（4位）
▼ 北村恵吾（きたむら・けいご）
背番号 ：50
守備位置：内野手
投 打：右投右打
身長体重：182センチ90キロ
生年月日：2000年12月18日（21歳）
経 歴：近江高－中央大（5位）
▼ 橋本星哉（はしもと・せいや）
背番号 ：023
守備位置：捕手
投 打：右投左打
身長体重：178センチ85キロ
生年月日：2000年9月18日（22歳）
経 歴：興国高－中央学院大（育成1位）