城平京・片瀬茶柴原作によるTVアニメ「虚構推理 Season2」の第2弾キービジュアルが公開された。
第2弾キービジュアルには“怪異たちの知恵の神”である琴子をはじめ、九郎、昌幸を抱える雪女らが登場。人物を取り囲むように、Season2で登場する怪異たちが暗闇に潜んでいる。またdアニメストアでは、2023年1月8日24時より地上波先行配信されることも発表された。
TVアニメ「虚構推理 Season2」
放送情報
TOKYOMX：2023年1月8日（日）より毎週日曜日25:05～
BS日テレ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
アニマックス：2023年1月14日（土）より毎週土曜日23:30～
配信情報
dアニメストア：2023年1月8日（日）24:00～ ※地上波先行配信
GYAO!でも配信
スタッフ
原作：城平京（講談社タイガ刊）
漫画：片瀬茶柴（講談社『月刊少年マガジン』、『月刊少年マガジンR』連載）
監督：後藤圭二
シリーズ構成：高木登
キャラクターデザイン・総作画監督：松本健太郎
アニメーション制作：ブレインズ・ベース
キャスト
岩永琴子：鬼頭明里
桜川九郎：宮野真守
雪女：悠木碧
室井昌幸：古川慎
桜川六花：佐古真弓