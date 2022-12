『ひつじのショーン』初の書店ポップアップ開催中！様々なクリスマスイベントも♪

ひつじのショーン初の書店ポップアップ「ひつじのショーンBOOKファーム」が12月1日(木)より開催中。さらに新作映画公開にあわせ、常設施設にて期間限定クリスマスイベントも続々登場する。『ひつじのショーン』とクリスマスを楽しめる様々な情報をチェックしよう♪

『ひつじのショーン』は、イギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット、危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーンで、一気に人気者に。その後ショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英)がスタートし、現在Netflixでも好評配信中だ。

12月1日(木)より全国順次開開催中の「ひつじのショーンBOOKファーム」は、『ひつじのショーン』として初となる書店内ポップアップショップ。

開催を記念し、文庫本や新書を購入の方にオリジナルブックカバーを配布。また、EHONS TOKYO(丸善丸の内本店2階)ではスタチューの展示や、オリジナルステッカーも配布中だ。

次に紹介するのは、『ひつじのショーン』の世界が本でも楽しめる新作書籍。

『ひつじのショーン』として日本初のまちがいさがしとなる『ひつじのショーン 激ムズまちがいさがし』(宝島社)では、アニメの場面写真を使用したまちがいさがしで、ショーンの世界をたっぷりと味わいながら楽しめる。

ショーン、ビッツァー、ティミーなど人気のキャラクターが大集合! 全部で200個の「まちがい」をショーンたちと探そう! あと1個が見つからない! ——そんなもどかしさも楽しんで♪

『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた! クリスマスのぼうけん』(金の星社)では、2022年12月16日(金)より2週間限定で劇場公開される『ひつじのショーン』新作アニメーション映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』の内容を絵本で楽しめる。ショーンたちは迷子になってしまったティミーを助け出すことができるのか・・・?

『ひつじのショーン』として日本初のまちがいさがしや、先行して12月に公開の新作映画の内容を絵本で楽しもう!

次は、ショーンと一緒にクリスマスを楽しめるスポットをご紹介。

English Garden ローザンベリー多和田(滋賀)では現在、電球約130万球で装飾した「ローザンイルミ 2022-23 ひかり奏でる丘」を実施中。『ひつじのショーン』エリアでは、2022年12月に公開される新作映画をイメージして制作されたクリスマスムード満載の特別なディスプレイが楽しめる。

また、映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』劇場公開を記念した「ひつじのショーン 抹茶チョコレートラテ」も提供中だ。

そのほか、「ひつじのショーンカフェ with サンデーブランチ(吉祥寺)」では、「祥寺限定・ショーンのクリスマスケーキ」の販売やクリスマスリースケーキを作るワークショップを実施。

「ひつじのショーンファームカフェ(赤池)」、「ひつじのショーンビレッジ(南町田)」でも期間限定メニューが登場する。

今年の冬は、『ひつじのショーン』と一緒に温かで楽しい思い出を作ろう♪

