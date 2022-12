仮面ライダーXと仮面ライダーブレイドがベアブリックに！

仮面ライダーXと仮面ライダーブレイドが、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった。

仮面ライダーXは特撮TV番組『仮面ライダーX』のヒーロー。昭和仮面ライダーの5人目だ。

仮面ライダーブレイドは『仮面ライダー剣(ブレイド)』のヒーロー。こちらは平成仮面ライダー第5作の主役ライダーだ。

メディコム・トイでは仮面ライダー1号と仮面ライダークウガを皮切りに、昭和ライダーと平成ライダーのベアブリック化を続けている。今回はその第5弾。

平成ライダー側は『仮面ライダークウガ』以外、1作品に複数ライダーが登場するため、各主役ライダーがセレクトされている。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。

(C) 石森プロ・東映

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 仮面ライダーX 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(税込)

2022年12月発売予定

『仮面ライダーX』の主役ライダーをベアブリック化。耳はこの写真だと分かりづらいがクリア成形になっている。

メディコム・トイの直営店1/6計画にて発売予定。

(問)project1/6 [1/6計画]:03-3467-7676

BE@RBRICK 仮面ライダーブレイド 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(税込)

2022年12月発売予定

『仮面ライダー剣(ブレイド)』の主役ライダーをベアブリック化。こちらも耳はクリア成形。

1/6計画にて発売予定。

(問)project1/6 [1/6計画]:03-3467-7676

メディコム・トイでは仮面ライダー以外にも様々なキャラクター、企業、アーティストなどとコラボしたベアブリックを発売・プロデュースしている。ここではその新製品情報をお届けしよう。

MARVEL 『SPIDER-MAN』/ Happyくじ「BE@RBRICK」

発売元:サニーサイドアップ

販売元:メディコム・トイ

1回:1078円(税込)

2022年11月発売予定

Happyくじに『スパイダーマン』シリーズのキャラクターのベアブリックが登場。空くじなしで必ずベアブリックが当たる。

等級は400%1体のSP賞(全1種)、100%2体セットのペアボックス賞(全5種)、100%1体のベアブリック賞(全20種)。またくじの最後の1枚を購入するとL@ST賞(400%全1種)がもらえる。

Happyくじホームページ(http://www.h-kuji.com)またはTwitter(@HappyKuji)にて随時更新予定。

(問)サニーサイドアップ:03-6740-9400(土・日・祝を除く10:00~17:00)

BE@RBRICK SERIES 45

発売元:メディコム・トイ

550円(税込)

2022年12月発売予定

ベアブリック第45弾。どれが出るかお楽しみのブラインドパッケージ。

今回は宇宙刑事ギャバンやリラックマ、プロレスラーのダイナマイト・キッド、Twitter漫画の犬のかがやきなどがラインナップ入り。

BE@RBRICK AHSOKA TANO 100% & 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年12月発売予定

『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』や『マンダロリアン』などに登場したアソーカ・タノをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

BE@RBRICK BO-KATAN KRYZE (THE MANDALORIAN Ver.) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)

2022年12月発売予定

『マンダロリアン』に登場したボー=カタン・クレイズがベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

BE@RBRICK LEONARDO CHROME Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、9万6800円(右)(共に税込)

2023年6月発売・発送予定

『ミュータント・タートルズ』より、タートルズのリーダー・レオナルドをメッキ仕様でベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年11月24日(木)00:00から2022年12月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK KRANG ROBOT 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)

2023年6月発売・発送予定

『ミュータント・タートルズ』の悪役クランゲがロボットに乗った状態をベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年11月24日(木)00:00から2022年12月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK 達磨 ペコちゃん & ポコちゃん 100% & 400%(4体セット)

発売元:不二家

3万800円(税込)

2022年12月発売予定

不二家のペコちゃんとポコちゃんが和のベアブリック達磨に扮したアイテム。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」にて数量限定販売、無くなり次第終了。

(問)不二家ネットショップコールセンター:0120-228305(土日祝祭日・年末年始除く平日10時~17時)

BE@RBRICK 達磨 ペコちゃん 1000%、ポコちゃん 1000%

発売元:不二家

各4万9500円(税込)

2022年12月発売予定

不二家のペコちゃんとポコちゃんが和のベアブリック達磨に扮したアイテム。こちらはセット売りではないのでご注意を。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定販売、無くなり次第終了。

(問)不二家ネットショップコールセンター:0120-228305(土日祝祭日・年末年始除く平日10時~17時)

BE@RBRICK OSCAR THE GROUCH(The Original Orange Fur Ver.)100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、6万8200円(右)(共に税込)

2023年6月発売・発送予定

テレビ番組『セサミストリート』に登場するゴミ箱に住むモンスター、オスカー・ザ・グラウチをベアブリック化。現在のオスカーは緑色だが、このアイテムでは初登場時のオレンジ色を再現している。脚の部分にはゴミ箱がプリントされている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年11月24日(木)00:00から2022年12月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK The Smurfs 「The Astrosmurf」 100% & 400%(上左2点)、1000%(上右)

BE@RBRICK The Smurfs 「The Purple Smurfs」 100% & 400%(下左2点)、1000%(下右)

発売元:メディコム・トイ

各1万4300(上下左各2点)、各6万3800円(上下各右)(全て税込)

2023年5月発売・発送予定

漫画・アニメで人気の『スマーフ』のベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年11月24日(木)00:00から2022年12月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK RATFINK GRAY Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万5400円(左2点)、6万8200円(右)(税込)

2023年6月発売・発送予定

アメリカの古典的グロテスクキャラ・ラットフィンクのベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年11月24日(木)00:00から2022年12月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK KISS DEMON CHROME Ver. 100% & 400%(上左2点)、1000%(上右)

BE@RBRICK KISS STAR CHILD CHROME Ver. 100% & 400%(下左2点)、1000%(下右)

発売元:メディコム・トイ

各1万4300円(上下左各2点)、各7万7000円(上下各右)(全て税込)

2023年6月発売・発送予定

伝説的ロックバンド・キッスのメンバー、デーモン(ジーン・シモンズ)とスターチャイルド(ポール・スタンレー)をメッキ仕様でベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年11月24日(木)00:00から2022年12月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK ANEVER 3rd Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万6400円(左2点)、11万8800円(右)(共に税込)

2023年6月発売・発送予定

ファッションブランドANEVER(アンエバー)のベアブリック第3弾。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年11月24日(木)00:00から2022年12月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK atmos x GRIPSWANY 100% & 400%

販売元:Foot Locker atmos Japan

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(税込)

2022年12月発売予定

スニーカーショップatmos(アトモス)と、アウトドアグローブのブランドGRIPSWANY(グリップスワニー)のコラボベアブリック。フロッキー仕様。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、全国のatmos店舗、他一部店舗にて発売予定。

(問)atmos Shinjuku:03-6457-8755(11:00~21:00)

BE@RBRICK atmos x WIND AND SEA TYPE-2 100% & 400%

販売元:Foot Locker atmos Japan

発売元:メディコム・トイ

1万7600円(税込)

2022年12月発売予定

こちらはatmosとファッションブランドWIND AND SEA(ウインド・アンド・シー)のコラボベアブリック。フロッキー仕様で、胴体内部にはWIND AND SEAのロゴをかたどったビーズが入っている。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、WIND AND SEA取扱店舗にて発売予定。

(問)atmos Shinjuku:03-6457-8755(11:00~21:00)、WIND AND SEA NAKAMEGURO:03-5708-5757

BE@RBRICK BAPE(R) CDG CAMO SHARK 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

2万4200円(税込)

2022年12月発売予定

ファッションブランドのBAPE(R)=A BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))と、ファンションブランドのコム・デ・ギャルソンのコラボベアブリック。

BAPE STORE(R)、コムデギャルソン大阪にて数量限定販売、無くなり次第終了。

(問)BAPE STORE(R) コムデギャルソン大阪:06-4963-6150

BE@RBRICK Coca-Cola GEORGIA GREEN 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年12月発売予定

「コカ・コーラ」のクラッシックなガラス瓶をイメージしたベアブリック。商品名の「ジョージア」は「コカ・コーラ」発祥の地がアメリカ合衆国ジョージア州にあることに由来する。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

BE@RBRICK MCM 1000%

発売元:メディコム・トイ

10万7800円(税込)

2022年12月発売予定

バッグブランドMCMのベアブリック。

MCM国内直営店舗、MCMオフィシャルオンラインストア、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売、無くなり次第終了。

(問)MCM:contact.jp@mcmworldwide.com

BE@RBRICK MCM WHITE CHROME Ver. 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

3万5200円(税込)

2022年12月発売予定

MCMのベアブリック、こちらはホワイトメッキ仕様。

MCM国内直営店舗、MCMオフィシャルオンラインストア、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売、無くなり次第終了。

(問)MCM:contact.jp@mcmworldwide.com

BE@RBRICK ROYAL SELANGOR TIGER 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

27万5000円(左)、110万円(右)(税込)

2022年12月発売予定

1885年に創業したマレーシアの老舗ピューターブランド、ROYAL SELANGOR(ロイヤルセランゴール)社製ベアブリック。基本、本体の造形を変更しないベアブリックとしては例外的に、抽象的に表現された彫刻の虎からインスピレーションを得て、トラ柄を立体的に表現している。

数量限定商品、無くなり終了。

BE@RBRICK Valmuer BLUE 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万9800円(税込)

2022年12月発売予定

ファッションブランドValmuer(ヴェルムーア)のベアブリック。400%は着ぐるみ仕様。

garden by Valmuer official online store(online.valmuer.com)にて数量限定発売、無くなり次第終了。

(問)Valmuer:info@valmuer.com 03-6427-2818(月~金10:00~18:00)

BE@RBRICK Lewis Leathers CYCLONE 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左)、22万円(右)(共に税込)

2022年12月発売予定

1892年に創業された英国最古のモーターサイクルウェアメーカーLewis Leathers(ルイスレザー)のベアブリック。1000%のみ着ぐるみ仕様。

MEDICOM TOY PLUS、2G及びLewis Leathers一部販売店舗にて数量限定発売、無くなり次第終了。

BE@RBRICK カリモク fragmentdesign HAROSHI VERTICAL 400% polygon

BE@RBRICK カリモク fragmentdesign HAROSHI VERTICAL 400% carved wooden

発売元:メディコム・トイ

各68万2000円(税込)

2022年12月発売予定

藤原ヒロシ主宰のfragmentdesign(フラグメントデザイン)と、カラフルな木板の積層からの削り出しを作風とするアーティストHAROSHI(ハロシ)、木製家具の老舗カリモクのトリプルコラボベアブリック。

VERTICAL(バーチカル)は、過去作では横に積層していたのが今回は縦であることを示す。polygon(ポリゴン)は角張った形状、carved wooden(カーブドウッデン)は波打った形状に削られている。1品ずつ熟練した職人のハンドメイドで仕上げられた究極の逸品だ。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて発売予定。

BE@RBRICK Andy Warhol x The Rolling Stones "Sticky Fingers" 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万8700円(左2点)、8万5800円(右)(共に税込)

2023年6月発売・発送予定

伝説的ロックバンド、ザ・ローリング・ストーンズのアルバム「スティッキー・フィンガーズ」のジャケット画像を使ったベアブリック。なお元のジャケットはアーティストのアンディ・ウォーホルが手がけている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年11月24日(木)00:00から2022年12月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK Benjamin Grant「OVERVIEW」NEBRASKA 100% & 400%(上左2点)、1000%(上右)

BE@RBRICK Benjamin Grant「OVERVIEW」LAKE NATRON 100% & 400%(上左2点)、1000%(上右)

発売元:メディコム・トイ

各1万6500円(上下左各2点)、各6万3800円(上下各右)(全て税込)

2023年6月発売・発送予定

衛星写真をキュレーション・アレンジし、オリジナル写真作品を発表しているアーティスト/写真家 ベンジャミン・グラント。新作は図形のような牧草地とそれを侵食するような山岳地帯が織りなす壮大な風景のアメリカ合衆国・ネブラスカ州サンドヒルズを。もう1作は塩分を好む微生物の影響で様々な色味をおびる幻想的で不思議な湖面の表情見せる東アフリカ タンザニア・ナトロン湖をそれぞれモチーフとしている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年11月24日(木)00:00から2022年12月10日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK ERIC HAZE 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

3万5200円(左)、16万2800円(右)(共に税込)

2022年12月発売予定

アーティストのエリック・ヘイズによるベアブリック。発光機能内蔵。

ERIC HAZE展にて先行発売予定、イベント終了後、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

BE@RBRICK KOSUKE KAWAMURA × NEXUSVII. × SO1 400%

発売元:メディコム・トイ

2万2000円(税込)

2023年1月発売予定

アーティストの河村康輔、ファッションブランドNEXUSVII.(ネクサスセブン)、アートギャラリーSO1のトリプルコラボベアブリック。内部にはシュレッダーのクズを思わせる細く切られた紙片が詰め込まれている。

NEXUSVII. official online store(http://shop-nexus7vn.com/)にて数量限定発売、無くなり次第終了。

(問)NEXUSVII. [SHIBUYA PARCO]:03-5422-3637

MY FIRST R@BBRICK B@BY 100% & 400% FOREST GREEN Ver.

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2022年12月発売予定

Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)

ウサギ型ブロックタイプフィギュアR@BBRICK(ラブリック)の新作。胴体内部にビーズ入り。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売、無くなり次第終了。

MY FIRST NY@BRICK B@BY 100% & 400% FOREST GREEN Ver.

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2022年12月発売予定

Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)

ネコ型ブロックタイプフィギュアNY@BRICK(ニャーブリック)の新作。胴体内部にビーズ入り。

MEDICOM TOY PLUS、MEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売、無くなり次第終了。

BE@RBRICK 干支 卯 100%

発売元:メディコム・トイ

1650円(税込)

2022年12月発売予定

2023年の干支「卯」のベアブリック。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。

(問)メディコム・トイ 東京スカイツリータウン ソラマチ店:03-3622-6000

BE@RBRICK カリモク 達磨 参 金 400%

発売元:メディコム・トイ

14万800円(税込)

2022年12月発売予定

東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。カリモク社製木製ベアブリック。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。

(問)メディコム・トイ 東京スカイツリータウン ソラマチ店:03-3622-6000

BE@RBRICK カリモク 招き猫 参 1000%

発売元:メディコム・トイ

96万8000円(税込)

2022年12月発売予定

和のベアブリックの新作。カリモク社製木製ベアブリック。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。

(問)メディコム・トイ 東京スカイツリータウン ソラマチ店:03-3622-6000

BE@RBRICK カリモク 招き猫 四 400%

発売元:メディコム・トイ

14万800円(税込)

2022年12月発売予定

和のベアブリックの新作。カリモク社製木製ベアブリック。1つ前のものとは模様とサイズが異なるのでご注意を。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。

(問)メディコム・トイ 東京スカイツリータウン ソラマチ店:03-3622-6000

BE@RBRICK 招き猫 小判 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万4200円(左2点)、11万2200円(右)(税込)

2022年12月発売予定

和のベアブリックの新作。メッキ仕様で、胴体内部にはこれもメッキの小判が入っている。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。

(問)メディコム・トイ 東京スカイツリータウン ソラマチ店:03-3622-6000

「BE@RBRICK 招き猫 小判」の小判は、他のビーズ入りベアブリックのように振って中身が動く状態だと、小判同士がこすれてメッキが傷ついてしまう可能性がある。そのため、ほぼ動かないようにギチギチに詰められているとのことである。