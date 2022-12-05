『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』アニソン好調！2022年カラオケ年間ランキング

「2022年JOYSOUND カラオケ年間ランキング」（※1）が発表され、2022年に発売された曲の総合部門で、Aimerが歌う首位の『鬼滅の刃』遊郭編のOP曲「残響散歌」をはじめ、『SPY×FAMILY』や『ONE PIECE FILM RED』の関連曲など、TOP10中6曲をアニメソングが占める結果になった。
このランキングは、34万曲(※2)以上という業界最多の配信曲数を誇るエクシングの業務用通信カラオケ「JOYSOUND」シリーズ、および「UGA」シリーズにて歌唱された楽曲の回数に基づき集計したもの。
まずは、2022年の発売曲だけで集計したランキングを紹介しよう！
◆2022年発売曲ランキング（総合）
上半期の勢いをそのままに、TVアニメ『鬼滅の刃』遊郭編のOP曲として注目を集めたAimerが歌う「残響散歌」が首位を獲得。TVアニメ『SPY×FAMILY』OP主題歌のOfficial髭男dism「ミックスナッツ」が2位、Adoが歌う映画『ONE PIECE FILM RED』の関連曲がTOP10に4曲ランクインと、アニメソングのヒットが目立った1年に。4位の優里「レオ」、5位のSEKAI NO OWARI「Habit」、7位のぬゆり feat.flower「ロウワー」、8位のきゃない「バニラ」など、TikTokの歌ってみた動画などで注目を集めた楽曲も上位にランクインした。
【01】残響散歌／Aimer
『鬼滅の刃』遊郭編
【02】ミックスナッツ／Official髭男dism
『SPY×FAMILY』
【03】新時代（ウタ from ONE PIECE FILM RED）／Ado
『ONE PIECE FILM RED』
【04】レオ／優里
【05】Habit／SEKAI NO OWARI
【06】私は最強（ウタ from ONE PIECE FILM RED）／Ado
『ONE PIECE FILM RED』
【07】ロウワー／ぬゆり feat.flower
【08】バニラ／きゃない
【09】逆光（ウタ from ONE PIECE FILM RED）／Ado
『ONE PIECE FILM RED』
【10】ウタカタララバイ（ウタ from ONE PIECE FILM RED）／Ado
『ONE PIECE FILM RED』
◆2022年発売曲ランキング（アニメ／特撮／ゲーム）
『鬼滅の刃』遊郭編OP曲のAimer「残響散歌」が1位、『SPY×FAMILY』OP主題歌のOfficial髭男dism「ミックスナッツ」が2位と、大ヒットアニメの主題歌が上位を席巻！ なかでも存在感を示したのが、圧倒的な歌唱力を誇り、絶大な支持を集めているAdo。映画『ONE PIECE FILM RED』の主題歌・劇中歌をはじめ、TOP10に6曲がランクインを果たし、上位を占める結果に。SNS発のバズりマンガとして話題になり、TVアニメ化された『王様ランキング』第2クール OP曲のVaundy「裸の勇者」も8位を獲得した。
【01】残響散歌／Aimer
『鬼滅の刃』遊郭編
【02】ミックスナッツ／Official髭男dism
『SPY×FAMILY』
【03】新時代（ウタ from ONE PIECE FILM RED）／Ado
『ONE PIECE FILM RED』
【04】私は最強（ウタ from ONE PIECE FILM RED）／Ado
『ONE PIECE FILM RED』
【05】逆光（ウタ from ONE PIECE FILM RED）／Ado
『ONE PIECE FILM RED』
【06】ウタカタララバイ（ウタ from ONE PIECE FILM RED）／Ado
『ONE PIECE FILM RED』
【07】悪魔の子／ヒグチアイ
『進撃の巨人 The Final Season』
【08】裸の勇者／Vaundy
『王様ランキング』
【09】Tot Musica（ウタ from ONE PIECE FILM RED）／Ado
『ONE PIECE FILM RED』
【10】風のゆくえ（ウタ from ONE PIECE FILM RED）／Ado
『ONE PIECE FILM RED』
※1:集計期間：2022年1月1日 ～ 11月20日
※2:2022年12月時点