12月7日と14日に2週連続で生放送されるフジテレビ系音楽特番「2022FNS歌謡祭」の出演アーティスト第3弾が発表された。

出演アーティスト第3弾にラインナップされたのは、第1夜の井上芳雄、ジュンス、第2夜の&TEAM、大友康平、チョコレートプラネット、back number、ミュージカル「SPY×FAMILY」(森崎ウィン、唯月ふうか)、りょーめー(ex. 爆弾ジョニー)。井上芳雄とジュンスは、同じ役を演じたミュージカル「モーツァルト!」の代表曲「僕こそ音楽」と、ミュージカル「エリザベート」より「闇が広がる」を2人で披露する。またジュンスはジェジュンとともに「六等星」もパフォーマンスする。

back numberは横浜の特設ステージにて朝ドラ主題歌「アイラブユー」と「水平線」の2曲を演奏。「FNS歌謡祭」初出演となる&TEAMはデビューEPより「Under the skin」を披露する。また来年上演されるミュージカル「SPY×FAMILY」がひと足早く「FNS歌謡祭」のステージに登場。大友康平、チョコレートプラネット、りょーめーはCMソング特集に出演する。

放送当日、TVerではカンニング竹山と渡邊渚アナウンサーがMCを務め、「2022FNS歌謡祭」出演アーティストをゲストに招く生配信企画「#うら生配信」を実施。第1夜の配信には柴田英嗣(アンタッチャブル)も登場する。

フジテレビ系「2022FNS歌謡祭」

第1夜

2022年12月7日(水)18:30~23:28

<出演者>

司会:相葉雅紀 / 永島優美(フジテレビアナウンサー)

蒼井翔太 / 生田絵梨花 / 井上芳雄 / AK-69 / Official髭男dism / ガチャピン・ムック / KAT-TUN / 木梨憲武 / KinKi Kids / King & Prince / 工藤静香 / 劇団四季「美女と野獣」 / 倖田來未 / KOH+ / THE ALFEE / JO1 / GENERATIONS from EXILE TRIBE / 柴咲コウ / ジュンス / SUPER BEAVER / Snow Man / ジェジュン / Sexy Zone / SEVENTEEN / 高畑充希 / ダチョウ倶楽部 / 田中誠人 / DA PUMP / ちいかわ・ハチワレ / 土田晃之 / DISH// / 刀剣男士 team江 / なにわ男子 / NiziU / NEWS / 乃木坂46 / 秦基博 / 浜崎あゆみ / 氷川きよし / THE BEAT GARDEN / 藤井フミヤ / 松下洸平 / 松平健 / 三浦大知 / 水樹奈々 / 水谷豊 / Mrs. GREEN APPLE / 満島ひかり / 宮野真守 / 宮本笑里 / milet / 森高千里 / 薬師丸ひろ子 / 優里 / ゆず / LA DIVA(森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン) / LiSA / and more

第2夜

2022年12月14日(水)18:30~23:03

司会:相葉雅紀 / 永島優美(フジテレビアナウンサー)

aiko / 生田絵梨花 / =LOVE / ウタ from ウタワールド / AKB48 / A.B.C-Z / STU48 / &TEAM / 大友康平 / Official髭男dism / 関ジャニ∞ / 清塚信也 / King Gnu / Creepy Nuts / 桜木輝彦(中川大志) / 櫻坂46 / ジャニーズWEST / Stray Kids / SixTONES / Da-iCE / チョコレートプラネット / 堂本剛 / 徳永英明 / Travis Japan / 中山美穂 / nobodyknows+ / 葉加瀬太郎 / back number / BiSH / 広瀬香美 / FANTASTICS from EXILE TRIBE / 福山雅治 / マカロニえんぴつ / 満島真之介 / 宮本浩次 / ミュージカル「SPY×FAMILY」(森崎ウィン、唯月ふうか) / ムック / yama / 山崎育三郎 / Liella! / Little Glee Monster / 緑黄色社会 / りょーめー(ex. 爆弾ジョニー) / and more