12月19日19:00から4時間にわたって放送されるTBS系「CDTVライブ!ライブ!クリスマス4時間SP」の出演アーティスト第2弾が発表された。

発表されたのはHey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、JO1、INI、&TEAM、8LOOMの10組で、Hey! Say! JUMPはデビュー曲「Ultra Music Power」と今年8月に発売されたアルバム「FILMUSIC!」の収録曲「Fate or Destiny」を披露。Kis-My-Ft2は壮大に広がっていくメロディが印象的なミディアムバラード「想花」を歌う。

King & Princeは平野紫耀主演のドラマ「クロサギ」の主題歌「ツキヨミ」と「君とメリークリスマス」「Lovin' you」のスペシャルメドレー、SixTONESはニューアルバム「声」に収録されるアッパーチューン「Boom-Pow-Wow!」をパフォーマンス。Snow Manは7thシングル「オレンジkiss」とTikTokでのダンスチャレンジ動画が話題となった「JUICY」を届け、なにわ男子は「#MerryChristmas」と「The Answer」を特別なステージで繰り広げる。

JO1は最新曲「SuperCali」をクリスマスならではの場所から届け、INIはメンバーの西洸人が作詞に参加していることでも注目される「SPECTRA」を歌唱。HYBE LABELS JAPAN初の9人組グローバルグループ・&TEAMはデビューEP「First Howling : ME」の収録曲「Scent of you」をパフォーマンスし、ドラマ「君の花になる」から生まれた7人組ボーイズグループ・8LOOMはドラマのメインテーマソングとなっている2ndシングル「君の花になる」をテレビ初披露する。

TBS系「CDTVライブ!ライブ!クリスマス4時間SP」

2022年12月19日(月)19:00~22:57

<出演者および歌唱曲>

INI「SPECTRA」

ウタ from ウタワールド(CV:名塚佳織 / 歌唱:Ado)「風のゆくえ」「新時代」「私は最強」

&TEAM「Scent of you」

Official髭男dism「Subtitle」「ミックスナッツ」

Kis-My-Ft2「想花」

King & Prince「君とメリークリスマス~Lovin' you」「ツキヨミ」

JO1「SuperCali」

SixTONES「Boom-Pow-Wow!」

Snow Man「JUICY」「オレンジkiss」

SEKAI NO OWARI「silent」「Habit」

なにわ男子「#MerryChristmas」「The Answer」

back number「アイラブユー」「怪盗」「ヒロイン」

8LOOM「君の花になる」

Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「Fate or Destiny」

Mrs. GREEN APPLE「Soranji」「ダンスホール」