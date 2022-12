『クライシス コア』15年の時を経てかつての盟友が再開！

『クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン』発売記念! かつての盟友、ザックスとクラウドの特殊広告が新宿駅構内メトロプロムナードにて掲出中だ。

2022年12月13日(火)に発売の『クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン』は、『ファイナルファンタジーVII』の前日譚を描き、そのストーリーに多くのプレイヤーが涙したPSP向けソフト『クライシス コア -ファイナルファンタジーVII-』待望のリマスター作品。

グラフィックのHD化はもとより、登場キャラクターをはじめとする全ての3Dモデルを一新。フルボイスへの対応や新たにアレンジされた楽曲が、『FINAL FANTASY VII』へとつながる波乱に満ちた物語を、より鮮やかに描き出す。

本作の発売を記念して、12月5日(月)から12月18日(日)まで、『ファイナルファンタジーVII』を象徴する大剣「バスターソード」に手を伸ばすザックス・フェア、クラウド・ストライフの姿が、見る角度によって入れ替わる特殊広告になって新宿駅構内メトロプロムナードに登場!

期間中は本作のテーマソング、絢香の『Why』も流れ、ビジュアルは一週間毎に切り替わる。

第一弾は、ベローズプリントという特殊効果を施したポスターが登場。見る角度によって2種類のビジュアルが現れるギミックが楽しめる。

また第二弾は、2種類のビジュアルが合体し、二人が同時にバスターソードに手を伸ばすデザインだ。

ゲームの世界感をさらに押し広げるエモーショナルな楽曲を聞きながら、ザックスとクラウドの名シーンを背景に、二人がバスターソードを手にする様子を描いた新ビジュアルによるポスターを、この機会に是非チェックしてほしい。

さらに、12月5日(月)から12月12日(月)まで、公式アカウント(@FFVIIR_CLOUD)より配信される特殊広告(新宿駅構内メトロプロムナードにて掲出)の特別動画をリツイートすると、ザックスとクラウドの名シーンが必ず届く「#クライシスコア運命を見届けろ」を実施。

参加した方の中から抽選で、特殊広告デザインのベローズプリントミニポスター&オリジナルAmazonギフト券5000円分が計20名にプレゼントされる。

こちらもあわせてチェックしてほしい。

>>>広告デザインやCP賞品を見る(写真5点)

(C)2007, 2008, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA