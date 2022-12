ClariS・斉藤壮馬・LiSAらが熱く盛り上げた『SACRA MUSIC FES. 2022』

人気アニメやゲームの主題歌などを担当する多彩なアーティストたちが在籍するソニー・ミュージックの音楽レーベル「SACRA MUSIC」。そのレーベル設立5周年を記念したライブイベント『SACRA MUSIC FES. 2022 -5th Anniversary-』が、11月26・27日の2日間にわたって千葉・幕張メッセ イベントホールで開催された。大いに盛り上がったライブ2日目の模様をお伝えしよう。

オープニング・アクトとしてデビューシングル「名もない花」をしっとりと歌った佐藤ミキさんの「『SACRA MUSIC FES. 2022』DAY2、スタートです!」の言葉とともに2019年以来3年半ぶりとなる歌の祭典がスタート。

トップバッターとして登場したのは5人組ロックバンドのPENGUIN RESEARCH。激しいビートのサウンドにのせてボーカルの生田鷹司さんがシャウトする「決闘」「千夜祭」に、会場を埋め尽くした満員の観客のボルテージは早くもヒートアップしていく。

続いてステージに登場したのはASCAさん。エネルギッシュなロックチューンである「Howling」「RESISTER」で客席を熱く盛り上げたところでhalcaさんにバトンタッチ。中でも切ない恋を透明な歌声で綴った「センチメンタルクライシス」は、会場がピンクのペンライトで染め上げられていく。

ボーカルの幹葉さんが「ヤッホー!」と明るく手を振って始まったのは、スピラ・スピカのライブ。「イヤヨイヤヨモスキノウチ!」では、軽快な徳島弁トークとともに徳島出身の幹葉さんにちなんで作られたという「イヤスキ阿波おどりダンス」をバックバンドのメンバーや観客と一緒に踊りまくるなど、会場全体を巻き込んで楽しいやりとりを繰り広げてくれた。

ポップに展開していたステージのムードは、重厚なドラムにのせてエレキギターを掻き鳴らす斉藤壮馬さんの登場で一変。妖しくも艶やかな斉藤さんの歌声によって紡がれていく「埋み火」のダークな世界観では深く飲み込まれていくような感覚を、また軽やかなギターイントロから始まる「memento」では疾走感あふれるサウンドとメロディで会場を大いに湧かせる。伸びやかな声で歌い切った斉藤さんは、最後に「この後も引き続き楽しんでいってください。ありがとう!」と爽やかな笑顔を見せてくれた。

その後は麻倉ももさん、雨宮天さん、夏川椎菜さんによるガールズユニット・TrySailの時間。軽快なリズムと息の合ったダンスで華やかに「ごまかし」を歌うと、2曲目の「離れない距離」では3人が仲良く可愛い小芝居風の振り付けを披露。ほっこりと心が温まるようなステージに客席のファンたちもすっかり癒された様子だった。

そして前半戦ラストは、今年デビュー20周年を迎えるFLOWが全力のステージを披露。「sign」「燈」と2曲続けてパワフルな歌声を響かせた後は、藍井エイルさんとのスペシャルなコラボが実現。「SACRA MUSIC 5周年おめでとう!」と一緒に叫んだFLOWと藍井さんが歌う「GO!!!」は、会場をカーニバル感満載で熱狂させていく。

観客とウェーブを楽しんだり、サビを藍井エイルさんやバックバンドのメンバーと一緒にコールしてみたり、ライブでお馴染みの大ジャンプをしたりと会場にいる全員が大盛り上がりとなっていた。

休憩を挟んでの後半戦は、ReoNaさんが歌う「ANIMA」でスタート。「同じSACRA MUSICのみんなとアニソンが好きなあなたと一緒にすごせるこの2日間。今日はその2日目、最後の最後まで楽しんでいってね」と語り「Alive」を歌い上げていく。「シャル・ウィ・ダンス?」では、4人のダンサーを従えてオシャレなタップダンスも披露するなど華やかなステージングで観客を魅了した。

続く「三パシ」こと三月のパンタシアは、「青春なんていらないわ」と「四角運命」の2曲を披露。「昨日はテンパって5秒ぐらいでMC終わっちゃったんで」とボーカル・みあは苦笑したが、2日続けて会場を大いに盛り上げてくれた。

ここで藍井エイルさんが再びステージに。「心臓」「HELLO HELLO HELLO」と続けて歌った藍井さんは「いい日曜日だな」と笑顔を見せつつ「I will...」を切なく、そして激しく歌い上げた。

さらに大晦日の「第73回NHK紅白歌合戦」に初出場が決まったAimerさんが、黒い衣装を身にまとってステージに姿を現すと、客席の熱気はさらに急上昇。躍動感にあふれ劇的なフレーズに彩られた「残響散歌」に会場は歓喜の渦となっていた。

続く「朝が来る」の美しいファルセットで観客を魅了したAimerさんは「今日はこの場所であなたにお会い出来てとてもうれしく思っています。SACRA MUSIC設立5周年をお祝い出来る一員として参加出来てとてもうれしいです」と本イベント初参加の喜びを語ってくれた。

ライブもいよいよ佳境へ。ここでステージに現れたのはClariS。8月に発売された新曲「ALIVE」をパワフルに歌ったカレンとクララとカレンの2人は、続けて代表曲ともいえる「コネクト」を披露。華麗にステージを舞いながらお互い腕を伸ばした二人が手のひらを合わせて小指を絡ませる仕草に会場の興奮は最高潮に。

さらにTrySailとの初のコラボ曲「オルゴール」を今回のライブで初披露。ステージに設置された5枚の縦長透過スクリーンに映し出されたファンタジックなオルゴールの映像と共に紡がれる5人の美しく重なるハーモニーに観客たちはゆったりと聴き入った。

そして、ライブのトリを飾るのはドラマ・アニメ・映画などの劇伴を中心に活動する澤野弘之によるプロジェクト・SawanoHiroyuki[nZk] 。澤野さんが奏でるグランドピアノを中心とした壮大でスケール感あふれる生サウンドをバックに、「βios」をSennaRinさん、「Hands Up to the Sky」をLacoさん、「time」をReoNaさんがそれぞれボーカルを担当して歌い上げていく。

そして4曲目のボーカルとして再びAimerさんがステージに。「初めてお仕事をさせていただいたのは、もう10年前……」と澤野さんとの思い出を語り、「またSACRA MUSIC FESfes.でご一緒させていただき、とても嬉しいです」と喜びを隠せない様子。

そして披露したラストソングは、まさに二人の出会いの曲となった「RE: I AM」。荘厳なピアノサウンドと共鳴しながら響き渡るAimerさんの力強くハスキーな歌声に、観客たちは心を震わせていた。

アンコールではシークレット・アーティストとしてLiSAさんが登場。会場を埋める歓喜の赤いペンライトの光を前に、LiSAさんは想いを込めて「炎」をダイナミックに歌い上げた。最後は「私たちの音楽をいつも楽しんでくださる皆さん、そしてこの2日間楽しんだ皆さん、この2日間を作ってくれたたくさんのスタッフの皆さんに大きな拍手! 皆さんの未来に最高の日がたくさんありますように。ありがとうございました!」というLiSAさんの言葉で、4時間にわたる興奮と歓喜に満ちたライブイベントは終演を迎えた。

この熱狂の2日間を映像収録したBlu-ray『SACRA MUSIC FES. 2022 -5th Anniversary-』は2023年4月12日に発売予定だ。

【SETLIST】

00. 名もない花(OPENING ACT:佐藤ミキ)

01. 決闘(PENGUIN RESEARCH)

02. 千夜祭(PENGUIN RESEARCH)

03. Howling(ASCA)

04. RESISTER(ASCA)

05. センチメンタルクライシス(halca)

06. 誰彼スクランブル(halca)

07. イヤヨイヤヨモスキノウチ!(スピラ・スピカ)

08. 燦々デイズ (スピラ・スピカ)

09. 埋み火(斉藤壮馬)

10. memento(斉藤壮馬)

11. ごまかし(TrySail)

12. はなれない距離(TrySail)

13. Sign(FLOW)

14. 燈(FLOW)

15. GO!!!(FLOW×藍井エイル)

16. GOLD(FLOW)

17. ANIMA(ReoNa)

18. Alive(ReoNa)

19. シャル・ウィ・ダンス?(ReoNa)

20. 青春なんていらないわ(三月のパンタシア)

21. 四角運命(三月のパンタシア)

22. 心臓(藍井エイル)

23. HELLO HELLO HELLO(藍井エイル)

24. I will...(藍井エイル)

25. 残響散歌(Aimer)

26. 朝が来る(Aimer)

27. SPARK-AGAIN(Aimer)

28. ALIVE(ClariS)

29. コネクト(ClariS)

30. オルゴール(ClariS×TrySail)

31. βios(SawanoHiroyuki[nZk]×SennaRin)

32. Hands Up to the Sky(SawanoHiroyuki[nZk]×Laco)

33. time(SawanoHiroyuki[nZk]×ReoNa)

34. RE: I AM(SawanoHiroyuki[nZk]×Aimer)

【ENCORE】

35. 炎(SECRET ACT:LiSA)

