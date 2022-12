◆ 妻は女優のアリー・デベリー

巨人は5日、前パイレーツのタイラー・ビーディ投手(29)と来季の契約に合意したことを発表。背番号は「33」に決定した。

ビーディは1993年生まれ、アメリカ合衆国出身の右腕。2018年にメジャーデビューを果たし、2019年にはジャイアンツで22試合に登板して5勝(10敗)をマークしている。

今季はジャイアンツとパイレーツの2球団でプレーをし、計31試合に登板してうち先発が5試合、2勝5敗で防御率5.14という成績。

ビーディは球団を通じて「たくさんの勝ち星を挙げてチームのペナント奪還に貢献したいと思います」と意気込みをコメントした。

◆ コメント

▼ タイラー・ビーディ

歴史と伝統ある読売ジャイアンツでプレーする機会をいただいてとても感謝しています。

そしてジャイアンツの一員として戦えることにとても興奮しています。

たくさんの勝ち星を挙げてチームのペナント奪還に貢献したいと思います。

今年10月にはお子さんも誕生(妻・アリーさんのTwitterより)

⚡️ beaux diesel beede ⚡️

our sweet boy arrived on Sunday and made our lives a whole lot sunnier ☀️

praising Jesus for this gift from above + that we we’re able to get to love on him an extra 2 weeks early. we are smitten 🥹🤍 pic.twitter.com/0ksSfVFZJY— Allie DeBerry Beede (@AllieDeBerry) October 1, 2022