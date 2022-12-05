荒川弘原作による舞台「鋼の錬金術師」より新たなキャラクタービジュアルが公開された。

今回公開されたビジュアルは7人。岡部麟（AKB48）演じるウィンリィ・ロックベル、小野妃香里演じるイズミ・カーティス、沙央くらま演じるラスト、平松來馬演じるエンヴィー、星智也演じる傷の男（スカー）、鈴木勝吾演じるゾルフ・J・キンブリー、辰巳琢郎演じるキング・ブラッドレイの姿が披露された。舞台「鋼の錬金術師」は2023年3月に大阪・新歌舞伎座、東京・日本青年館ホールで上演。

舞台「鋼の錬金術師」

期間：2023年3月8日（水）～3月12日（日）

場所：大阪府 新歌舞伎座



期間：2023年3月17日（金）～3月26日（日）

場所：東京都 日本青年館ホール

スタッフ

原作：荒川弘「鋼の錬金術師」（掲載「ガンガンコミックス」スクウェア・エニックス刊）

脚本・演出：石丸さち子



音楽監督：森大輔

作詞：石丸さち子

作曲：森大輔



美術：伊藤雅子

照明：日下靖順

音響効果：天野高志

音響：増澤努

映像：O-beron inc.

舞台監督：今野健一

ヘアメイク：馮啓孝、井村祥子

衣裳：渡邊礼子

小道具：羽鳥健一

殺陣：新田健太

演出助手：高野玲

制作進行：麻田幹太

宣伝デザイン：山代政一

グッズデザイン：山代政一、石本寛絵

デザイン協力：石本茂幸

宣伝スタイリング：中西永人（JOE TOKYO）

フォトグラファー：TOBI

キャスト

エドワード・エルリック：一色洋平 / 廣野凌大

アルフォンス・エルリック：眞嶋秀斗

ウィンリィ・ロックベル：岡部麟（AKB48）

ロイ・マスタング：蒼木陣 / 和田琢磨

リザ・ホークアイ：佃井皆美

アレックス・ルイ・アームストロング：吉田メタル

マース・ヒューズ：岡本悠紀

ジャン・ハボック：君沢ユウキ

デニー・ブロッシュ：原嶋元久

マリア・ロス：瑞生桜子

ティム・マルコー：阿部裕

ショウ・タッカー：大石継太

イズミ・カーティス：小野妃香里

ラスト：沙央くらま

エンヴィー：平松來馬

グラトニー：草野大成

傷の男（スカー）：星智也

ゾルフ・J・キンブリー：鈴木勝吾

ピナコ・ロックベル：久下恵美

グレイシア・ヒューズ：斉藤瑞季

ニーナ・タッカー：小川向日葵 / 尻引結馨

キング・ブラッドレイ：辰巳琢郎



アルフォンス・エルリック（スーツアクター ）：桜田航成



バンドメンバー：森大輔（Band Master、Key）、オオニシユウスケ（Gt.）、熊代崇人（ Ba.）、守真人（ Dr.）

高野玲の高ははしごだかが正式表記。

(c)荒川弘／SQUARE ENIX・舞台「鋼の錬金術師」製作委員会