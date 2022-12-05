12月7日・14日の2週連続でフジテレビ系にて放送される「2022FNS歌謡祭」の第3弾出演者が発表された。12月14日放送の第2夜のミュージカル企画に、遠藤達哉原作によるミュージカル「SPY×FAMILY」が登場する。

2023年3月8日から29日まで東京・帝国劇場で上演されたのち、4月に兵庫・兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール、5月に福岡・博多座と全国ツアーを行うミュージカル「SPY×FAMILY」。一足早く披露されるミュージカル企画のステージには、ロイド役の森崎ウィン、ヨル役の唯月ふうかが出演する。

なお第2夜には、尾田栄一郎原作による映画「ONE PIECE FILM RED」より、Adoが歌唱キャストを務めるウタが参加。映画の劇中曲「新時代」「逆光」「世界のつづき」の3曲をメドレーで歌い上げる。

「2022FNS歌謡祭」

第1夜：2022年12月7日（水）18:30～23:28

第2夜：2022年12月14日（水）18:30～23:03



司会：相葉雅紀、永島優美（フジテレビアナウンサー）

第1夜出演アーティスト

蒼井翔太

生田絵梨花

井上芳雄

AK-69

Official髭男dism

ガチャピン・ムック

KAT-TUN

木梨憲武

KinKi Kids

King & Prince

工藤静香

劇団四季『美女と野獣』

倖田來未

KOH＋

THE ALFEE

JO1

ジェジュン

GENERATIONS

柴咲コウ

ジュンス

SUPER BEAVER

Snow Man

Sexy Zone

SEVENTEEN

高畑充希

ダチョウ倶楽部

田中誠人

DA PUMP

ちいかわ・ハチワレ

土田晃之

DISH//

刀剣男士 team江

なにわ男子

NiziU

NEWS

乃木坂46

秦基博

浜崎あゆみ

氷川きよし

THE BEAT GARDEN

藤井フミヤ

松下洸平

松平健

三浦大知

水樹奈々

水谷豊

Mrs. GREEN APPLE

満島ひかり

宮野真守

宮本笑里

milet

森高千里

薬師丸ひろ子

優里

ゆず

LA DIVA（森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン）

LiSA

第2夜出演アーティスト

aiko

生田絵梨花

＝LOVE

ウタ from ウタワールド

AKB48

A.B.C-Z

STU48

&TEAM

大友康平

Official髭男dism

関ジャニ∞

清塚信也

King Gnu

Creepy Nuts

桜木輝彦（中川大志）

櫻坂46

ジャニーズWEST

Stray Kids

SixTONES

Da-iCE

チョコレートプラネット

堂本剛

徳永英明

Travis Japan

中山美穂

nobodyknows+

葉加瀬太郎

back number

BiSH

広瀬香美

FANTASTICS

福山雅治

マカロニえんぴつ

満島真之介

宮本浩次

ミュージカル「SPY×FAMILY」（森崎ウィン、唯月ふうか）

ムック

yama

山崎育三郎

Liella!

Little Glee Monster

緑黄色社会

りょーめー

ほか