12月7日・14日の2週連続でフジテレビ系にて放送される「2022FNS歌謡祭」の第3弾出演者が発表された。12月14日放送の第2夜のミュージカル企画に、遠藤達哉原作によるミュージカル「SPY×FAMILY」が登場する。
2023年3月8日から29日まで東京・帝国劇場で上演されたのち、4月に兵庫・兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール、5月に福岡・博多座と全国ツアーを行うミュージカル「SPY×FAMILY」。一足早く披露されるミュージカル企画のステージには、ロイド役の森崎ウィン、ヨル役の唯月ふうかが出演する。
なお第2夜には、尾田栄一郎原作による映画「ONE PIECE FILM RED」より、Adoが歌唱キャストを務めるウタが参加。映画の劇中曲「新時代」「逆光」「世界のつづき」の3曲をメドレーで歌い上げる。
「2022FNS歌謡祭」
第1夜：2022年12月7日（水）18:30～23:28
第2夜：2022年12月14日（水）18:30～23:03
司会：相葉雅紀、永島優美（フジテレビアナウンサー）
第1夜出演アーティスト
蒼井翔太
生田絵梨花
井上芳雄
AK-69
Official髭男dism
ガチャピン・ムック
KAT-TUN
木梨憲武
KinKi Kids
King & Prince
工藤静香
劇団四季『美女と野獣』
倖田來未
KOH＋
THE ALFEE
JO1
ジェジュン
GENERATIONS
柴咲コウ
ジュンス
SUPER BEAVER
Snow Man
Sexy Zone
SEVENTEEN
高畑充希
ダチョウ倶楽部
田中誠人
DA PUMP
ちいかわ・ハチワレ
土田晃之
DISH//
刀剣男士 team江
なにわ男子
NiziU
NEWS
乃木坂46
秦基博
浜崎あゆみ
氷川きよし
THE BEAT GARDEN
藤井フミヤ
松下洸平
松平健
三浦大知
水樹奈々
水谷豊
Mrs. GREEN APPLE
満島ひかり
宮野真守
宮本笑里
milet
森高千里
薬師丸ひろ子
優里
ゆず
LA DIVA（森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン）
LiSA
第2夜出演アーティスト
aiko
生田絵梨花
＝LOVE
ウタ from ウタワールド
AKB48
A.B.C-Z
STU48
&TEAM
大友康平
Official髭男dism
関ジャニ∞
清塚信也
King Gnu
Creepy Nuts
桜木輝彦（中川大志）
櫻坂46
ジャニーズWEST
Stray Kids
SixTONES
Da-iCE
チョコレートプラネット
堂本剛
徳永英明
Travis Japan
中山美穂
nobodyknows+
葉加瀬太郎
back number
BiSH
広瀬香美
FANTASTICS
福山雅治
マカロニえんぴつ
満島真之介
宮本浩次
ミュージカル「SPY×FAMILY」（森崎ウィン、唯月ふうか）
ムック
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山崎育三郎
Liella!
Little Glee Monster
緑黄色社会
りょーめー
ほか