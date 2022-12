村上春樹「頭で作られた音楽じゃないんです、心にそのまま浮かんだ音楽なんです」ホーギー・カーマイケルの楽曲を語る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。11月27日(日)の放送は「村上RADIO~ホーギー・カーマイケルをご存じですか?~」をオンエア。名曲「ジョージア・オン・マイ・マインド(我が心のジョージア)」「スターダスト」などを生み出したアメリカのソングライター、ホーギー・カーマイケルの音楽と彼の魅力を、エピソードを交えながら紹介していきました。この記事では、その一部の内容をお届けします。次は僕の大好きな「I Get Along Without You Very Well」、あなたなしでも私はうまくやっている、というタイトルの曲です。この曲の歌詞は、カーマイケルが大学時代にある女性から、「この詩に曲をつけてよ」と手渡されたものです。でも彼はそれを10年くらい放ったらかしにしていたんだけれど、1938年にそれを読んで心を打たれ、すぐに曲を書きました。でも作詞者の名前が「JB」という頭文字しかわからなくて、名前をクレジットすることができなくて、ラジオを通して、彼女の素性と行方を全国探し回ったんです。でも名前と居場所がようやく判明したときには、彼女はその数日前に亡くなっていたのだそうです。これ、とても素敵な歌詞なんです。きわめつけ、チェト・ベイカーの歌で聴いてください。「Memphis in June(6月のメンフィス)」。カーマイケルはこの曲を1945年に「ジョニー・エンジェル」というギャング映画のために書きました。そして彼自身、この映画にタクシー・ドライバーの役で出演して、この歌を歌っています。作詞はジョニー・マーサーです。カーマイケルはもちろん作曲家として有名ですが、その他にピアニスト、歌手、俳優としても活躍しました。1960年代に日本でも人気のあったテレビ映画「ララミー牧場」にも爺やの役で出ていました。それで日本に招待されまして、あるときホテルの部屋でテレビを観ていたら、「シャボン玉ホリデー」という番組で、ザ・ピーナッツが「スターダスト」を歌っているのを観て、「こんな小さな女の子たちがけなげに」と感激して、わざわざ会いに行ったという話があります。この間、ロバート・B・パーカーの『レイチェル・ウォレスを捜せ』という本を読んでいたら、私立探偵スペンサーがホテルの廊下で張り込みをしている場面で、この「Memphis in June」が出てきました。「暇つぶしにジョニー・マーサーの歌の歌詞をどれくらい覚えているか試してみた。『Memphis in June』の中間あたりで大きな、鼻が赤い、感じの良さそうな男がエレベーターから降りてこちらへ歩いてきた」スペンサーさんもどうやらこの曲が好きみたいですね。「Memphis in June」、ニーナ・シモンが心を込めてじっくりと歌います。「スカイラーク」は主にジャズ・ミュージシャンによく取り上げられる曲になっています。スタン・ゲッツとボブ・ブルックマイヤーが演奏したバージョンが、うん、僕の好みです。歌ではカーメン・マクレエとか、ビリー・エクスタインとか、いろいろな名唱がありますが、今日はできるだけ新しい録音でということでやっておりますので、ボズ・スキャッグズの歌で聴いてください。これもなかなか渋いです。カーマイケルの作る曲って、曲の構造が他の作曲家とはちょっと違うんです。メロディーの進行具合とか、曲の組み立て方とか、かなり独特で、聴いていて「あれっ」と思わせられるところが多々あります。結局のところ、頭で作られた音楽じゃないんですよね。心にそのまま浮かんだ音楽なんです。その2つの間には大きな違いがあります。カーマイケルの作った曲が今でも盛んに取り上げられる理由は、たぶんそのへんにあると思います。「Two Sleepy People(眠そうな二人)」。ファッツ・ウォーラーの歌で有名になった曲で、僕はずっとこれはファッツ・ウォーラーが作曲したんだと思っていましたが、カーマイケルの曲だとあとになって知りました。素直な曲調からして、ちょっと意外な気がするんですけど、個人的には好きな曲です。セス・マクファーレンとノラ・ジョーンズが歌っている新しいバージョンもありますが、今日はアート・ガーファンクルのリラックスした歌で聴いてください。<番組概要>番組名:村上RADIO ~ホーギー・カーマイケルをご存じですか?~放送日時:11月27日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/